TOP 10 notícias de hoje – 25/11/2024

Pesquisa revela que 17 milhões de brasileiras já sofreram ameaça de feminicídio

Mulheres pretas são as mais afetadas, com 25% relatando ameaças, seguidas por pardas (19%) e brancas (16%)

Ônibus pega fogo após pane elétrica e colide com poste na zona sul de SP

Passageiros escapam ilesos e bombeiros controlam chamas rapidamente.

Suspensão de fornecimento de carne ao Carrefour agita mercado

O Carrefour Brasil manifestou pesar pela situação e reiterou seu compromisso com o setor agropecuário brasileiro

Hemocentros celebram Dia do Doador de Sangue e alertam para baixa de estoques

Durante as festas de fim de ano e as férias, registra-se uma queda nos estoques sanguíneos

Flamengo e Prefeitura do Rio firmam parceria para novo estádio

As obras estão programadas para começar em 2026, com previsão de conclusão e inauguração em 15 de novembro de 2029

Chesller Moreira é o grande vencedor do Fashion House

Estilista de Diadema é eleito melhor Produtor de Moda do país e vai participar do programa Caravana da Moda, no Chile

São Paulo inaugura árvore de Natal gigante de 55m no Parque Villa-Lobos

Confira detalhes da inauguração e experiência imersiva com passeio de trenzinho

Cidade de São Paulo registra menor taxa de desemprego desde 2012

Taxa ficou em 5,8% no terceiro trimestre, com 6,87 milhões de pessoas ocupadas no munícipio

Investigação revela possível esquema de manipulação eleitoral em Mangaratiba

Número de eleitores ultrapassa população local e gera investigação

Vinicius Jr. sofre lesão e desfalca o Real Madrid por 3 semanas

Vinicius Jr. sofre novo edema e só deve voltar ao campo em dezembro, desafios para o Real Madrid e Seleção Brasileira aumentam