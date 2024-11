Ônibus pega fogo após pane elétrica e colide com poste na zona sul de SP

No início da tarde de segunda-feira (25), um incidente com um ônibus do transporte público chamou a atenção na região de Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Um coletivo da linha 677V/10 Jd. Alpino-Est. Grajaú, operado pela Mobibrasil, sofreu uma pane elétrica que resultou em um incêndio. O evento, que ocorreu na avenida Senador Teotônio Vilela, próximo à avenida Presidente João Goulart, foi registrado em vídeos nas redes sociais, mostrando o veículo tomado pelas chamas e avançando em marcha à ré até colidir com um imóvel e um poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h15 e rapidamente chegou ao local com quatro viaturas para conter o fogo. Embora as chamas ainda não estivessem totalmente extintas, a situação foi controlada sem maiores danos. A Polícia Militar informou que não houve vítimas e que todos os passageiros conseguiram evacuar o veículo antes do incêndio se alastrar.

A SPTrans, responsável pela gestão do transporte público na cidade, confirmou que a causa inicial do fogo foi uma pane elétrica no ônibus. Este tipo de incidente levanta preocupações sobre a manutenção e segurança dos veículos utilizados no transporte público, especialmente em áreas densamente povoadas como a zona sul de São Paulo.

Em conclusão, enquanto a rápida resposta dos bombeiros evitou uma tragédia maior, o episódio sublinha a importância de revisões regulares e rigorosas nos sistemas elétricos dos ônibus para garantir a segurança dos passageiros e evitar riscos futuros. A investigação sobre as causas exatas do incêndio continua em andamento pelas autoridades competentes.