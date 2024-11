Investigação revela possível esquema de manipulação eleitoral em Mangaratiba

A cidade de Mangaratiba, localizada na deslumbrante costa verde do Rio de Janeiro e famosa por suas mais de 50 praias e ilhas, está no centro de uma investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. O foco é um possível esquema de fraude eleitoral que teria inflacionado artificialmente o número de eleitores no município.

Nos últimos meses, um aumento abrupto no número de eleitores chamou a atenção das autoridades. Em apenas cinco meses, mais de 5,5 mil solicitações de transferência de título foram registradas. Destes, cerca de 1,5 mil foram rejeitados por apresentarem informações inconsistentes.

De acordo com a promotora Débora de Souza Becker Lima, as investigações revelaram que muitos dos endereços fornecidos eram inválidos, como locais comerciais ou terrenos vazios. Além disso, várias pessoas não foram localizadas nos endereços indicados, sugerindo que os novos eleitores não residiam efetivamente na cidade.

Atualmente, Mangaratiba possui 46.874 eleitores registrados, apesar de sua população ser de apenas 41.220 habitantes, conforme dados do IBGE. A suspeita é que eleitores foram pagos para transferir seus títulos e votar em candidatos específicos.

A chapa vencedora das últimas eleições municipais, liderada pelo prefeito eleito Luiz Cláudio, do Republicanos, e seu vice Lucas Venito, do PL, está sob escrutínio. Luiz Cláudio também ocupa o cargo de vice-presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

O candidato derrotado Aarão Moura (PP) apresentou uma denúncia ao Ministério Público solicitando uma investigação aprofundada sobre o processo eleitoral. A denúncia inclui conversas em grupos online que supostamente coordenavam a logística dos eleitores no dia da votação.

Segundo relatos apurados, os eleitores recrutados precisavam confirmar sua presença nas seções eleitorais e enviar provas do voto antes de receberem qualquer pagamento. O resultado da eleição foi apertado, decidido por apenas 125 votos, o que levou à criação de 27 novos locais de votação.

Em resposta às acusações, a defesa do prefeito eleito Luiz Cláudio afirmou que seu opositor está disseminando desinformação para questionar o resultado legítimo das eleições.

Enquanto as investigações prosseguem, este caso destaca a importância da integridade eleitoral e o papel vital das instituições em salvaguardar a democracia.