Chesller Moreira é o grande vencedor do Fashion House

Foi ao ar neste domingo (24) o último episódio da 4ª temporada do reality show Fashion House, da Fashion TV, que finalmente revelou a melhor Modelo, a melhor Fotógrafa, o melhor Produtor de Vídeo, a melhor Produtora de Beleza e o grande prêmio de Melhor Produtor de Moda do país. E, dentre os vencedores, o escolhido como melhor Produtor de Moda foi Chesller Moreira, estilista e professor de Diadema/SP.

“Foi indescritível essa experiência, todos aqui realizando um sonho. Mas o Chesller, eu me apaixonei pelo trabalho dele… Ele é uma pessoa apaixonante. E é por isso que a quarta temporada é dele,” revelou a produtora Rachel Quadros, do Fashion House.

Chesller, que já deu aulas de Moda em oficinas da Secretaria de Cultura e na Fundação Florestan Fernandes, hoje ensina no Ponto da Moda, em Diadema, e foi destaque na recente exposição dos 60 Anos da Moda Brasileira.

“Ano passado eu me inscrevi para um evento de moda e ouvi que não iam me escolher porque eu era muito velho. E aqui vocês me fizeram acreditar de novo em mim e no meu potencial e esquecer da minha idade,” declarou Chesller, aos prantos, ao ser declarado vencedor.

Os demais ganhadores foram Elvira Moreira (Beleza), Ivana (Fotógrafa), Bya Rocha (Modelo) e Leo Portela (Vídeo). Todos formarão a EQUIPE FASHION HOUSE, responsável pelo programa Caravana da Moda, também da Fashion TV. As primeiras gravações estão planejadas para março de 2025, no Chile.

Os episódios desta 4ª temporada do Fashion House podem ser assistidos temporariamente no canal do programa:

https://www.youtube.com/fashionhousereality

Em dezembro, o programa estreia na Fashion TV (canal 551 da Claro, 84 da Sky, 548 da Vivo, 603 da Vivo Fibra e 150 da Oi TV) e, em janeiro, na Prime Video.