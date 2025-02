Exposição gratuita celebra a riqueza e a diversidade da moda nacional em Diadema

Celebrando a riqueza da moda nacional, a exposição “Moda Brasileira: Uma Retrospectiva” traz uma mostra abrangente que destaca e celebra a evolução da moda brasileira nos últimos 60 anos.

A iniciativa apresenta toda a criatividade presente no cenário da moda nacional, por meio da seleção criteriosa de vestuários confeccionados por artesãos convidados. Os 30 artistas foram escolhidos com base em suas trajetórias profissionais e pessoais, o que garante personalidade através de abordagens inclusivas e representativas para cada peça exposta. A cuidadosa curadoria realizada pelas estilistas e professoras Walquiria Caversan e Nina Florsz teve um papel fundamental na seleção dos artesãos e na organização da exposição.

A mostra se justifica como uma importante ação cultural e social, pois valoriza e potencializa a cadeia produtiva da moda, reconhecendo-a como uma forma de expressão artística e criativa. O vestuário é mais do que simplesmente roupa, é uma manifestação cultural que reflete identidades, valores e épocas. Ao apresentar uma retrospectiva da moda brasileira, a exposição proporciona uma oportunidade para o público conhecer e apreciar a história e a diversidade dessa forma de expressão.

A exposição será inaugurada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, celebrando com isso a contribuição feminina para a história da moda no Brasil. Além disso, a mostra serve como um espaço para a experimentação e a inovação, permitindo que os participantes explorem novas criações baseadas em modelos originais ou que apresentem novas interpretações e abordagens no Brasil. Isso contribui para o fortalecimento da moda como expressão artística e para o enriquecimento do cenário criativo brasileiro. Artistas como Ronaldo Fraga, Zuzu Angel, Walério Araújo e Denner Pamplona de Abreu são revisitados sob a ótica dos 29 artistas, trazendo aspectos de suas próprias vidas e meios onde estão inseridos.

“Do tropicalismo aos dias atuais, a moda brasileira sempre foi um mosaico de diversidade e riqueza. A exposição ‘Moda Brasileira: Uma Retrospectiva’ celebra essa rica história, mostrando como a moda se transformou ao longo do tempo, mas sempre mantendo suas raízes e sua identidade única. Através de um olhar contemporâneo sobre o passado, a mostra revela a força e a vitalidade da moda brasileira, capaz de inspirar gerações. Através de peças únicas, criadas por egressos do projeto cultural ‘Ponto da Moda’, o público poderá apreciar a moda como uma verdadeira forma de arte, capaz de contar histórias e provocar emoções. No foyer do Teatro Clara Nunes, a moda encontra um espaço privilegiado para celebrar a nossa brasilidade e a riqueza do nosso patrimônio cultural.” comenta Nina Florsz, co-curadora da exposição.

Ao trazer à tona a história e a evolução da moda brasileira, a iniciativa visa democratizar o acesso a essa forma de arte, tornando-a acessível a todos os públicos. Através da exposição de peças temáticas de artesãos brasileiros, o projeto oferece uma experiência educativa e enriquecedora, permitindo que os visitantes revisitem o passado, compreendam o presente e vislumbrem o futuro da moda no Brasil.

“Moda Brasileira: Uma Retrospectiva” acontece de 8/3 a 13/4, de segunda a sábado, no Foyer do Teatro Clara Nunes, em Diadema. A iniciativa é uma realização da Bakchos Produções Culturais, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural – ProAC e conta com o apoio do Instituto Cenários Futuros A curadoria da exposição está a cargo da Professora Walquiria Caversan e co-curadoria da estilista Nina Florsz.

CURADORIA

Walquiria Caversan

Mestre em Criatividade e Inovação pela Universidade Fernando Pessoa em Porto/Portugal (2014). Possui Graduação em Desenho de Moda (1999) e Pós-Graduação em Moda e Criação (2005), ambas pela Faculdades Santa Marcelina. É docente no Bacharelado em Moda da Faculdade Santa Marcelina desde 2002 , atualmente leciona as disciplinas Processo de Criação, Pesquisa em Moda, Práticas em Criação, Figurino, Práticas de Criação, Estilismo, Práticas de Criação e Coleção. É membro integrante das bancas de avaliações e integra o NDE (Núcleo Docente Estruturante). Tem experiência no desenvolvimento de produto de moda, além de experiência na área de Artes, atuando principalmente nos seguintes temas: moda, corpo, tecnologia, superfície e criação. Desde 2014 coordena os projetos sociais da FASM junto ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Ponto da Moda, Instituto Focus Têxtil e Instituto C&A.

Nina Florsz

Graduada em Design de Moda e mestra em Desenvolvimento Regional, ambas pela Universidade Regional de Blumenau, iniciou sua carreira no universo da moda, atuando como estilista e produtora de moda. No entanto, a busca por um propósito mais significativo a impulsionou a expandir seus horizontes. Como docente, desenvolveu habilidades pedagógicas e um entendimento das dinâmicas de ensino-aprendizagem, utilizando sua experiência na moda para inspirar e capacitar novos talentos. A docência e coordenação do projeto cultural ‘Ponto da Moda’ foi um marco em sua trajetória, onde pôde aliar sua paixão pela moda à geração de impacto social, promovendo a transformação de vidas e a inserção de jovens no mercado de trabalho. Atualmente, como coordenadora pedagógica na Quest Consult, é responsável pelo planejamento, gestão e monitoramento de projetos culturais, realizados por meio das leis de incentivos fiscais. Sua carreira também inclui a atuação como consultora de gestão e planejamento com ênfase em moda sustentável, capacitando pequenas marcas para o mercado do Slow Fashion e participação voluntária em iniciativas que visam promover a inclusão social e a geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade.

SERVIÇO

Exposição “Moda Brasileira: Uma Retrospectiva”

Abertura: 8/3, das 14h às 18h

Temporada: 8/3 a 13/4 (segunda a sábado), das 09h às 18h

Local: Foyer do Teatro Clara Nunes

Endereço: R. Graciosa, 300 – Centro, Diadema – SP, 09910-660

Ingressos: Entrada Gratuita

Classificação: Livre