Diadema começa realizar obras emergenciais para evitar desastres provocados pelas chuvas

A Prefeitura de Diadema começou a implantar obras emergenciais de combate às enchentes para evitar que transtornos causados pelas chuvas afetem os moradores da cidade, principalmente os que vivem em áreas de risco.

As ações, edificações de dois muros de contenção no bairro Inamar e a limpeza de córregos na região sul da cidade, são deliberações do Comitê Intersecretarial de Monitoramento de Ações Preventivas Durante o Período de Chuvas de Verão no Município, criado pelo prefeito Taka Yamauchi no início do ano.

O Comitê tem o papel de adotar iniciativas que visem o trabalho preventivo e o socorro em situação de desastres, relacionado às enchentes, junto com a Defesa Civil da cidade.

Obras em andamento- Os muros de contenção estão sendo construídos em uma área acidentada, no bairro Inamar, e ficam bem próximos. O da rua Capela, feito de gabião, vem sendo erguido para segurar um barranco que já estava com problema de erosão e que poderia provocar um desabamento maior no local.

“Estamos refazendo o leito da via e implantando 30 metros de gabiões para evitar acidentes para quem passa por aqui todos os dias. Quando a nova gestão chegou, este problema já existia e, com as chuvas, o risco de desmoronamento só aumentou”, conta a secretária de Obras Melissa Duaik, que adiantou que a obra será concluída na primeira quinzena de março.

O outro muro fica dentro do Núcleo Habitacional Yamberê, onde vivem mais de 100 famílias. Ele está sendo edificado logo abaixo da rua Capela, porque a encosta que fica atrás das moradias do núcleo também desabou com as fortes chuvas que caíram no município nos últimos meses.

O muro de concreto terá 700 metros quadrados de área e a fase da obra é de movimentação da terra para refazer a inclinação que segurava a encosta. Com a estabilização do talude, será implantada uma tela para segurá-lo e depois aplicado o concreto que trará a impermeabilização. A previsão é que a contenção fique pronta ainda neste semestre.

“A obra é necessária e veio em boa hora. Houve a queda do barranco por causa das chuvas e, como tem muita criança aqui na comunidade, a minha preocupação é que elas fossem lá para brincar e pudesse ocorrer novo desmoronamento de terra”, conta Luiza Nicolina, moradora do Yamberê.

Quanto às duas limpezas de córregos, uma já foi concluída que é a do Córrego Iguassu, no Eldorado, onde foi feita a retirada de detritos e de mato de dentro do ribeirão. A outra, a do córrego existente na Travessa Frei Damião, também no Eldorado, a manutenção será realizada após o Carnaval e em duas etapas. A primeira será a desobstrução da calha e em seguida virá a canalização de 60 metros lineares do riacho.



