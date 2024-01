Fábricas de Cultura abrem inscrições para uso dos Estúdios de gravação e mixagem

A partir de 6 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para os Estúdios das Fábricas de Cultura das zonas norte (Brasilândia, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha), sul (Jardim São Luís e Capão Redondo) e Diadema – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela OS Poiesis.

Artistas como Jup do Bairro, Harlley, Sérgio Vaz, Tom Zé e Luedji Luna já gravaram produções nos estúdios das Fábricas de Cultura, espaços que são focados no público e aprendizes do Programa que buscam gravar e mixar músicas, podcasts e outros materiais em áudio. Os serviços são gratuitos.

Os Estúdios oferecem toda a estrutura profissional para a gravação, edição e mixagem de áudio, como salas com tratamento e isolamento acústico, computadores com softwares de áudio, mesas de som, monitores de áudio, microfones, fones de ouvido, bateria, amplificadores e cabeamento, além de dois técnicos de áudio profissionais em cada unidade.

Para utilizar o espaço, é necessário apresentar um documento com foto e preencher uma ficha de inscrição na recepção da unidade. Já a inscrição de menores de idades deve ser feita pelos responsáveis.

Depois, a equipe do Estúdio entrará em contato por e-mail ou telefone. Cada atendimento é realizado em sessões de quatro horas de duração e o foco é a gravação de faixas (singles). Os Estúdios não gravam EPs e álbuns completos. As gravações são realizadas durante o horário de funcionamento de cada unidade.

Quem gravar nos Estúdios das Fábricas de Cultura ainda pode se beneficiar da parceria com a distribuidora musical Tratore, que oferece aos artistas a distribuição de suas faixas nas principais plataformas digitais de música, sem a cobrança das taxas de cadastro. Saiba mais sobre o funcionamento dos Estúdios no site das Fábricas de Cultura.

Animação 3D, grafite, dublagem, guitarra e muito mais: inscrições abertas!

No dia 6, terça-feira, também terá início às aulas das Trilhas e Ateliês semestrais das Fábricas de Cultura das zonas norte e sul de São Paulo, Diadema e Osasco, que continuam com inscrições abertas para mais de 400 formações, todas gratuitas.

Os interessados podem se inscrever nos ateliês de criação, que duram um semestre e acontecem duas vezes por semana, e nas trilhas de produção, que duram de dois a quatro meses e ocorrem uma vez por semana. Há opções para todas as idades, a partir dos 6 anos, com encontros nos períodos da manhã, tarde e noite.

Para se tornar aprendiz das Fábricas de Cultura é necessário apresentar RG e comprovante de residência – no caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação – na unidade do curso de interesse. No caso de estudantes, só é possível se inscrever nos cursos em contraturno escolar.

Todos os materiais necessários para as aulas são oferecidos pelas unidades. Os interessados podem se inscrever até 45 dias depois do início das aulas ou até o preenchimento das turmas. Todas as Fábricas de Cultura oferecem opções nas linguagens de Circo, Dança, Música, Teatro, Artes Visuais, Literatura e Escrita Criativa, Tecnologia e outros.

Zona norte

Na Fábrica de Cultura Brasilândia, por exemplo, tem o ateliê de Dança para o Projeto Espetáculo, formação em que o aprendiz passa por todas as etapas de pesquisa, criação e produção de um espetáculo integrando diversas linguagens artísticas. As aulas serão às quartas, sextas e sábados, das 14h às 16h45. Outra opção da unidade é o ateliê Jogos e Palavras, com encontros às quartas e sextas das 9h às 11h45, que oferece uma iniciação artística para crianças.

Ainda na zona norte, a Fábrica de Cultura Jaçanã oferece o ateliê de Prática de Banda, dentro do Projeto Espetáculo, com encontros às terças, quartas e sextas, das 14h às 16h30. Os aprendizes terão contato com diversos instrumentos visando a produção de uma obra colaborativa. Outra opção é o ateliê de Teatro para Crianças em que os aprendizes terão contato com os principais elementos da linguagem teatral, como improvisação e criação de personagens, através de brincadeiras. As aulas serão às quartas e sextas, das 9h às 11h45.

Já a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha tem opções variadas para quem quer explorar a linguagem tecnológica. Na trilha de Jogos de tabuleiro no laboratório maker, os participantes terão a oportunidade de manusear as ferramentas e equipamentos, como corte a laser, impressora 3D e plotter para criar as próprias peças. As aulas serão às quartas, das 14h às 16h. E às terças, das 19h às 22h, acontece a trilha de Criação Poética e Sarau, com encontros literários para que os participantes aprendam sobre a identidade e a resistência dos poetas periféricos.

Zona sul

No ateliê de Websérie para Internet os aprendizes irão aprender sobre roteiro, direção de cena e gravação de seriados para a internet como meio de divulgação, além de explorar a construção de personagens. As aulas serão às terças e quintas, das 18h às 20h45. Já na trilha de Circo: Palhaço, que acontecerá às quartas, das 14h às 17h, os participantes terão contato com o universo circense para aprender as características da palhaçaria. Ambas as formações acontecerão na Fábrica de Cultura Capão Redondo.

A criatividade segue em destaque pela zona sul. Na Fábrica de Cultura Jardim São Luís é possível se inscrever no ateliê de Foto e Vídeo, com aulas às quartas e sextas, das 9h às 11h45. O curso ensinará técnicas de produção audiovisual, com foco na criação de documentários, fotonovelas, animações, radionovelas e videoclipes. Os interessados em poesia não podem perder o ateliê de Slam, com encontros às terças e quintas, das 18h às 20h45, que mostrará técnicas de declamação, respiração e apresentação de poesia falada.

Região metropolitana de São Paulo

A criançada poderá explorar os princípios e a diversidade da dança de forma divertida no ateliê de Danças urbanas para crianças, com aulas às quartas e sextas, das 9h às 11h45, na Fábrica de Cultura Diadema. Para os músicos, a unidade oferece o ateliê de DJ. Os aprendizes aprenderam a criar e reproduzir sets de músicas em diferentes estilos e velocidades para diversos públicos. As aulas serão às terças e quintas, das 18h45 às 21h30.

Na Fábrica de Cultura Osasco, artes e tecnologia são destaques da agenda de formações. Com o ateliê de Canto para iniciantes, os aprendizes aprenderão técnicas vocais e de afinação. Os encontros serão às terças e quintas, das 14h às 16h45. A trilha de Criação de Jogos para celular permitirá que os aprendizes coloquem em prática suas habilidade de programação e design de jogos ao aprenderem desde conceitos básicos a como publicar em lojas de aplicativos. As aulas desta formação serão às terças, das 17h30 às 20h30.

Confira todas as formações disponíveis em cada unidade no site do programa Fábricas de Cultura.