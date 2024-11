Vinicius Jr. sofre lesão e desfalca o Real Madrid por 3 semanas

Conforme relatado por fontes próximas, o jogador de futebol retornou à sua residência sentindo desconforto físico e, após submeter-se a um tratamento inicial, realizou exames médicos que identificaram a presença de um edema na região afetada.

Durante a última partida, o atacante participou do jogo durante os 90 minutos completos e contribuiu com uma assistência para o gol marcado por Mbappé. As expectativas médicas indicam que seu retorno ao campo deverá ocorrer apenas na segunda quinzena de dezembro.

Recentemente, Vinicius Jr. superou uma lesão na região cervical, ocorrida no início de outubro em confronto contra o Villarreal pela LaLiga. Essa lesão resultou em sua ausência nos jogos da seleção brasileira contra Chile e Peru.

Na temporada atual, defendendo as cores do Real Madrid e da seleção brasileira, Vinicius Jr. contabiliza um total de 22 partidas disputadas na temporada 2024/2025, acumulando 12 gols e seis assistências até o momento.