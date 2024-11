Hemocentros celebram Dia do Doador de Sangue e alertam para baixa de estoques

Hemocentros de todo o Brasil celebram nesta segunda-feira, 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data, instituída há seis décadas em homenagem à Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue, reveste-se de grande importância estratégica para as instituições de coleta.

O mês de novembro antecede um período crítico para os bancos de sangue: as festas de fim de ano e as férias. Durante essas épocas, tradicionalmente, registra-se uma queda nos estoques sanguíneos, como destaca o Ministério da Saúde.

Osnei Okumoto, diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, chama a atenção para o potencial declínio na oferta de sangue após o aumento da demanda observado em novembro. “Com a proximidade de dezembro, há um crescimento nas cirurgias eletivas. Médicos buscam realizar procedimentos antes das férias, e pacientes desejam completar suas recuperações até dezembro”, explicou Okumoto em entrevista à Rádio Nacional de Brasília.

Okumoto expressou preocupação especial com os estoques dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo. Embora o O positivo seja comum, abrangendo 36% da população, isso também se traduz em uma alta demanda. O tipo O negativo, conhecido como doador universal por sua raridade, enfrenta uma situação crítica em estados como São Paulo.

Em uma iniciativa inovadora, o Hemocentro de Brasília aproveita a final da Copa Libertadores da América entre Botafogo e Atlético Mineiro, marcada para sábado, 30 de novembro, para engajar torcedores na causa da doação de sangue. “Convocamos as torcidas dos dois times a doar antes da partida”, compartilhou Okumoto.

A doação é vital: cada coleta pode beneficiar até quatro pacientes através do uso dos hemocomponentes e hemoderivados extraídos do sangue. Pacientes oncológicos ou com doenças hematológicas e aqueles submetidos a cirurgias complexas são alguns dos principais beneficiários deste gesto altruísta.

Para fomentar a participação dos cidadãos na doação voluntária, o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Hemovida no ano passado. Disponível em lojas digitais e na plataforma Meu SUS Digital, a ferramenta oferece uma carteira virtual com informações úteis sobre saúde e histórico de doações.

Apesar das iniciativas, apenas 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente, segundo dados do Ministério da Saúde referentes a 2022 — bem abaixo do percentual ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 3,5%.

Requisitos básicos para doar incluem estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos e possuir um IMC igual ou superior a 18,5. Menores precisam apresentar autorização dos responsáveis legais.

Além do Dia Nacional do Doador de Sangue celebrado em novembro, há também o Dia Mundial do Doador de Sangue em 14 de junho. Ambos reforçam a natureza voluntária e altruísta desse ato essencial à vida humana.