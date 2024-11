Suspensão de fornecimento de carne ao Carrefour agita mercado

A recente suspensão do fornecimento de carne ao Carrefour por frigoríficos brasileiros, como JBS, Marfrig e Masterboi, tem gerado repercussões significativas no mercado. O Ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, expressou satisfação com a decisão dos frigoríficos nacionais em resposta à declaração do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard. O executivo havia anunciado que a rede varejista francesa cessaria a comercialização de carnes oriundas do Mercosul em suas lojas na França.

A medida tomada por Bompard visava atender a preocupações manifestadas por agricultores franceses em relação ao acordo de livre-comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul. Segundo os produtores, tal acordo poderia comprometer a competitividade dos produtos agrícolas europeus frente aos sul-americanos. Em nota, o Carrefour enfatizou que sua decisão se aplica somente às unidades na França, enquanto nos outros países onde opera, inclusive no Brasil e na Argentina, continuará vendendo carne proveniente do Mercosul.

O embate comercial surge em um contexto mais amplo de tensões entre agricultores europeus e políticas de comércio internacional. A FNSEA, sindicato dos agricultores franceses, tem realizado protestos contra o tratado UE-Mercosul, destacando receios sobre a entrada de produtos agrícolas mais baratos no mercado europeu.

Apesar das preocupações levantadas na França, o impacto econômico para o Brasil parece limitado. Dados indicam que a França representa uma parcela pequena nas exportações brasileiras de carne bovina para a União Europeia. Além disso, os principais destinos da carne brasileira incluem China, Estados Unidos e Hong Kong.

O Carrefour Brasil manifestou pesar pela situação e reiterou seu compromisso com o setor agropecuário brasileiro. A empresa está empenhada em resolver o impasse rapidamente para garantir o abastecimento de seus clientes.

Este incidente destaca as complexidades das relações comerciais globais e as pressões enfrentadas por empresas multinacionais ao navegar por interesses locais e internacionais. Com negociações ainda em curso sobre o acordo UE-Mercosul, as implicações para o setor agropecuário permanecem incertas, demandando atenção contínua de stakeholders envolvidos em ambos os blocos econômicos.