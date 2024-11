Cidade de São Paulo registra menor taxa de desemprego desde 2012

A cidade de São Paulo registrou no 3º trimestre de 2024 a menor taxa de desemprego desde 2012, com 5,8%, quando começou a série histórica do IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que coleta informações sobre o mercado de trabalho brasileiro. No Brasil, o percentual é de 6,4% e no Estado, 6% no mesmo período.

O terceiro trimestre registrou 6,87 milhões de pessoas ocupadas no munícipio. Os dados apontam queda de 15,89% no desemprego em relação ao trimestre anterior e redução de 22,75% no desemprego em relação ao mesmo período de 2023.

A renda média mensal real do trabalhador foi de R$ 5.239 no 3º trimestre no município de São Paulo, apresentando um aumento de 5,52% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao Estado de São Paulo, os trabalhadores do município de São Paulo ganham 35,62% a mais de salário em média. Já em relação ao Brasil, esse percentual sobe para 67,3%. Além disso, a cidade de São Paulo é o terceiro município com a renda mensal mais alta do Brasil, ficando apenas atrás de Florianópolis e Vitória.

Os dados refletem os esforços da Prefeitura de São Paulo para a geração de emprego e renda e qualificação da mão de obra. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), somente neste ano, foram disponibilizadas 43.123 vagas de trabalho pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate). O número mais que dobrou em relação a 2023.

Além do atendimento diário na rede 40 postos, o Cate realiza periodicamente mutirões de emprego a fim de aproximar os trabalhadores das empresas, agilizando a contratação de novos profissionais.

O próximo Contata SP ocorre no dia 28 de novembro, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência no Cate Central.

Para ampliar as chances de recolocação o Cate possui um portal para buscas de emprego on-line. Atualmente, mais de 1.500 vagas de emprego estão abertas. Além disso, o cidadão conta com mais de 300 cursos de qualificação profissional gratuitos, com direito a certificados.

Incentivos

O número de empregos cresce ano a ano também graças à segurança jurídica garantida pelas políticas adotadas pela gestão municipal e os incentivos que a Prefeitura de São Paulo vem criando para atrair cada vez mais empresas para a capital, principalmente as de tecnologia.

As Leis nº 17.719/21 e nº 17.875/22 reduziram a alíquota do ISS de 5% para 2% para atividades desenvolvidas por plataformas digitais que atuam em áreas como de aluguéis, transporte de passageiros ou entregas e compra e venda de mercadorias (marketplace), administração de imóveis e atividades de audiovisual e serviços de monitoramento e rastreamento a distância de veículos, cargas e pessoas.

As medidas tiveram como objetivo estabelecer uma carga tributária apta a proporcionar a retenção e atração ao município de contribuintes com alta mobilidade, garantindo a geração de empregos e renda na cidade de São Paulo. As atividades contempladas foram: franquias; intermediação de atividades de transporte, de entrega e administração de imóveis e intermediação de aluguéis por meio de plataformas digitais; setor de programação visual, comunicação visual e serviços congêneres; e serviços de monitoramento e rastreamento a distância.