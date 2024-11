Flamengo e Prefeitura do Rio firmam parceria para novo estádio

O Clube de Regatas do Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro formalizaram, nesta segunda-feira (25), um compromisso que visa a construção de um novo estádio para o time, localizado na área do Porto Maravilha. A assinatura do documento ocorreu em cerimônia na sede da Gávea e contou com a participação de autoridades locais, incluindo o prefeito Eduardo Paes.

O acordo estabelece o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal, que deverá ser deliberado no início de 2025, entre os meses de fevereiro e março. Este projeto propõe utilizar o potencial construtivo da atual sede na Gávea, avaliado em R$ 500 milhões, como parte do financiamento necessário para a nova estrutura. O investimento total estimado para o empreendimento é de R$ 2 bilhões.

As obras estão programadas para começar em 2026, com previsão de conclusão e inauguração em 15 de novembro de 2029. O novo estádio terá capacidade para abrigar cerca de 78 mil espectadores.

Entre os presentes na assinatura estavam figuras proeminentes como Guilherme Schleder, secretário municipal de esportes; Pedro Paulo, deputado federal; Rodolfo Landim, presidente do Flamengo; Marcos Bodin e Marcos Braz, vice-presidentes do clube.

O terreno destinado à construção foi adquirido por R$ 138,2 milhões em um leilão realizado no final de julho. Localizado na Rua São Cristóvão, no bairro central da cidade, o espaço conta com 88,3 mil metros quadrados e oferece fácil acesso por estar próximo à Central do Brasil e ao icônico estádio do Maracanã.

A proposta representa não apenas um marco no desenvolvimento esportivo da cidade, mas também um impulso significativo na revitalização urbana da região onde será erguido o novo estádio.