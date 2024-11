São Paulo inaugura árvore de Natal gigante de 55m no Parque Villa-Lobos

São Paulo deu início às celebrações natalinas com a inauguração da árvore de Natal oficial de 2024, que ocorreu na noite deste sábado, 23 de novembro, no Parque Villa-Lobos. A estrutura, agora com impressionantes 55 metros de altura, supera em três metros a versão do ano anterior. Os visitantes poderão admirar a instalação até 5 de janeiro, durante o horário regular de funcionamento do parque, das 5h30 às 19h. Durante esse período, as luzes da árvore – totalizando 210 mil pontos de LED – serão acesas diariamente das 19h à meia-noite.

A decoração da árvore inclui uma variedade de elementos retrô iluminados e um conjunto de 72 adereços: 20 livros, 24 corações e 28 silhuetas compõem o ornamento. A peça central é uma estrela com oito metros de diâmetro, equipada com 24 mil pontos de LED e 15 refletores.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a expectativa é que a atração receba cerca de 2 milhões de visitantes diretos e impacte mais de 5 milhões indiretamente. O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e apresentações musicais dos artistas Luciana Mello e Jair Oliveira.

Uma atração adicional na base da árvore é um circuito imersivo que pode ser explorado por meio de um trenzinho. O acesso tanto à árvore quanto ao passeio no trenzinho é gratuito, embora este último exija agendamento prévio online devido à alta demanda. Já no primeiro dia após a abertura das reservas, as vagas para o domingo se esgotaram rapidamente. O trenzinho operará nas sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h às 20h, esperando-se atender cerca de 20 mil pessoas até o encerramento das atividades em janeiro.

Com a cidade já imersa no espírito natalino, as decorações também estão em alta demanda nas lojas da região da 25 de Março. Desde pequenas árvores que cabem na palma da mão até versões mais grandiosas podem ser encontradas por lá. A União dos Lojistas da região (Univinco) prevê um aumento nas vendas de enfeites natalinos em torno de 3% em relação ao ano passado.

Além disso, o Parque Ibirapuera se prepara para inaugurar sua própria árvore de Natal no próximo sábado, dia 30. A estrutura deste ano alcançará 57 metros de altura e será acompanhada pelo tradicional espetáculo de luzes no lago do parque, prometendo encantar moradores e turistas.