Aramaçan recebe inscrições para Prova de Pesca de Arremesso 2025

A tradicional Prova de Pesca de Arremesso “Torneio Eduardo Alves Duarte” chega a 44ª edição em 2025. O torneio está confirmado para os dias 22 e 23 de março, na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo. Promovido pelo Clube Atlético Aramaçan em conjunto com a Federação Paulista de Pesca e Lançamento, o evento reúne associados e pescadores de diversas regiões, proporcionando uma competição marcada pela técnica e pelo espírito esportivo.

As inscrições das equipes de Pesca e Alegoria podem ser realizadas até o dia 13 de março, por e-mail ([email protected]). Nesta mesma data, ocorrerá o sorteio das raias, no Teatro do CAA, a partir das 19h. O pagamento da inscrição também deve ser efetuado até o dia 13 de março, podendo ser realizado presencialmente no Aramaçan, via depósito bancário ou PIX (mais informações disponíveis no regulamento do evento).

Uma das grandes novidades deste ano foi anunciada pelo Gerente de Esportes do CAA, Celso Batistucci: “A premiação geral passará a incluir todas as categorias, abrangendo pescadores do masculino, feminino, juvenil, master e sênior”, revelou.

Valores das Inscrições 2025:

I – Equipe de Pesca / Alegoria = R$ 700,00 (setecentos reais)

II – Equipe de Pesca = R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), acrescenta-se este valor, na hipótese de acréscimo de mais uma equipe de pesca.

a) As equipes Femininas e Juvenis pagarão a taxa de R$ 350,00.

b) As equipes das categorias Master/Sênior e Masculino pagarão a taxa de R$ 550,00