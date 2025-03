Transportes Metropolitanos realizam ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos reuniu as principais ações que serão oferecidas, ao longo dos próximos dias, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Em apoio ao movimento São Paulo por Todas, a partir desta sexta-feira (7), as estações da CPTM, do Metrô e os terminais do Corredor ABD e estações do VLT, ambos gerenciados pela EMTU, irão emitir avisos sonoros destacando a ampla rede que o Governo de São Paulo possui para fortalecer a saúde, segurança e autonomia financeira das mulheres. A partir da próxima terça-feira (11), o aviso sonoro também será reproduzido dentro dos trens do VLT. Na Estação Sé do Metrô, a campanha será exibida no telão icônico que fica no vão central da estação. Além disso, as estações Sumaré, Tamanduateí, Sacomã e Trianon-Masp, na Linha 2-Verde, bem como a parte externa do Centro de Controle Operacional (CCO), receberão iluminação especial na cor lilás até o final do mês.

Confira a programação completa dos Transportes Metropolitanos:

Dia 7 de março

O Metrô irá oferecer serviços gratuitos de relaxamento, autocuidado e acolhimento no dia 7 de março. O evento acontece na Estação Tatuapé, das 10h às 16h. As passageiras poderão aproveitar uma sessão de quick massage, oferecida pelo Hospital e Maternidade Sepaco, além de um spa das mãos, em parceria com a Mary Kay. Além disso, especialistas de diversas áreas estarão presentes para compartilhar orientações essenciais sobre saúde da mulher, como prevenção do câncer de colo do útero e dicas para uma alimentação saudável. Para quem busca um momento de escuta e acolhimento, o evento contará com o Cantinho do Desabafo, em parceria com o Projeto Help, onde profissionais estarão disponíveis para um bate-papo sensível e respeitoso.

Nesta mesma data, a marquise do CECOM, unidade da EMTU em São Bernardo do Campo, será iluminada na cor roxa e permanecerá até o dia 31 de março. A ação ocorre em alusão ao Março Lilás, mês de prevenção do câncer de colo de útero.

Já a Estação Ribeirão Pires da CPTM, receberá, do dia 07 a 20 de março, a exposição “As Mulheres que Levam o Brasil”. Este é um projeto idealizado pelos professores da Sala de Leitura da Escola Estadual Professora Leico Akaishi, que destaca a trajetória de mulheres pioneiras no comando de veículos de transporte no país. A iniciativa busca dar visibilidade a essas profissionais, reconhecendo sua importância na mobilidade urbana.

Dia 8 de março

Em comemoração ao Dia da Mulher Ferroviária, também instituído em 8 de março, serão exibidos vídeos em totens nas estações, destacando a contribuição das mulheres ferroviárias em diversas funções na CPTM, como maquinistas, agentes de segurança, vigilantes, agentes de estação e na área administrativa.

Dia 10 de março

As passageiras que passarem pela Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM, no dia 10 de março, poderão participar de um evento com aula de alongamento e palestra informativa sobre prevenção de doenças. Das 11h às 12h, três mulheres profissionais de educação física da Secretaria de Esportes orientarão as passageiras sobre mobilidade, combate à obesidade, menopausa e outros temas importantes para o público feminino. Essa é uma parceria entre as Secretarias de Estado dos Transportes Metropolitanos, de Esportes e de Políticas para a Mulher.

Além disso, a CPTM, em conjunto com o “Instituto Amor em Mechas”, no dia 10 de março, realizará uma ação para doações de mechas de cabelo para confecção de perucas, que serão distribuídas, no dia 26 de março no setor de Mastologia do Hospital da Mulher, nos kits do amor (que também terá bolsa personalizada, lenço, colar de pérolas e bijuteria) para pessoas em tratamento oncológico ou com alopecia.

Dia 14 de março

Para incentivar o ingresso das mulheres no mercado de trabalho e promover a igualdade de gênero, a CPTM e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) irão promover o CIEE em Movimento Por Elas em três estações da Companhia: Tatuapé (14/03), Palmeiras-Barra Funda (20/03) e USP Leste (21/03), sempre das 11h às 16h. A iniciativa oferece vagas exclusivas para meninas e jovens estudantes.

Dia 17 de março

No Terminal Taboão, da EMTU, a ação em alusão ao Março Lilás ocorrerá em parceria com o Grau Técnico, no dia 17 de março, das 10h às 14h. Além das informações sobre prevenção do câncer de colo de útero, haverá aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Dia 20 de março

A Estação República do Metrô recebe, no dia 20 de março, uma edição especial do Música no Metrô, dedicada a dar visibilidade a artistas independentes. As inscrições para participar do festival estão abertas até o dia 10 de março pelo link: Link

Já a CPTM, em colaboração com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, disponibilizará os muros ao lado da Estação Jardim Helena-Vila Mara para artistas convidados realizarem obras de arte ao ar livre. O público poderá acompanhar o processo das pinturas a partir do dia 20 de março.



No Terminal Vila Yara, da EMTU, em Osasco, ocorrerá a estreia da Exposição Fotográfica ‘Hebe, a Estrela do Povo’, no dia 20 de março, às 15h. A exposição relembra a história de uma das maiores apresentadoras brasileiras, cujas fotos poderão ser vistas nos terminais da EMTU. A mostra faz parte da ação do Programa Arte nos Terminais e conta a história de uma paulista humilde de Taubaté, que veio para São Paulo.

Dia 27 de março

No Dia Nacional do Circo, comemorado em 27 de março, mulheres circenses participarão de apresentações especiais para os passageiros da CPTM que estiverem pela Estação Tatuapé entre 14h e 15h30. A ação tem o intuito de reconhecer a presença feminina em diversas profissões do mundo do circo, destacando o talento e a resiliência das mulheres.

Além disso, as colaboradoras da CPTM terão a oportunidade de assistir ao curta-metragem “Mar de Mães”, que retrata a jornada de três amigas enfrentando os desafios da maternidade. Após a sua exibição, a autora do filme, Thais Vilarinho, fará uma breve palestra sobre vivências na maternidade.

Dia 28 de março

Será realizada, no dia 28 de março, uma Consultoria de Imagem com a especialista Milla Zaniboni. Serão abordados temas como autoestima, adequação ao ambiente de trabalho e a importância de alinhar a imagem pessoal com as características e a personalidade de cada uma.