TOP 10 notícias de hoje – 12/02/2025

Incêndio atinge fábrica de tintas na zona norte de SP

Não houve feridos; causas estão sendo investigadas.

PIX atinge R$ 60 trilhões em transações e revoluciona pagamentos no Brasil

A marca foi alcançada agora, em 2025. A partir de 28 de fevereiro, será implementada a universalização do PIX por aproximação.

Aquático-SP já transportou 350 mil passageiros na represa Billings

Sistema, inaugurado pela Prefeitura em maio de 2024, reduziu o tempo de viagem do Cantinho do Céu até o Parque Mar Paulista de 1h20 para 17 minutos

Lexa compartilha luto e reflexões após perda de filha: “Uma Dor Incomparável”

Com um relato comovente, a artista compartilhou o impacto devastador que essa experiência teve em sua vida.

Produção de motocicletas no Brasil cresce 7,5%

Em janeiro, produção em Manaus foi recorde com 166 mil unidades

São Paulo recebe segunda edição do The Town

Festival acontece em setembro no Autódromo de Interlagos com atrações nacionais e internacionais

MPT inicia investigação sobre condições de trabalho após incêndio em confecção

Há relatos de que funcionários dormiam no local

Entenda o que é onda de calor

O Brasil enfrenta uma nova onda de calor, com temperaturas 5°C a 7°C acima da média, afetando 14 estados até 21 de fevereiro

Operação Altas Temperaturas: tendas atenderam quase 38 mil pessoas na terça (11)

Reforçando o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, 10 tendas espalhadas pela cidade distribuem itens para amenizar os efeitos do sol e calor; ação segue em funcionamento nesta quarta

Prefeito Marcelo Oliveira busca recursos em Brasília

Nesta terça-feira, o chefe do executivo mauaense participou de uma série de reuniões e de um encontro com o presidente Lula, que anunciou um novo edital do PAC Seleções