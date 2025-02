Entenda o que é onda de calor

A configuração de uma onda de calor exige que as temperaturas estejam, pelo menos, 5°C acima da média durante um período mínimo de cinco dias.

Recentemente, o Brasil está enfrentando uma nova onda de calor que se intensifica no Sul do país e se expande para outras áreas, segundo informações do Climatempo. Este fenômeno deverá persistir até a sexta-feira, 21 de fevereiro, afetando todo o estado de São Paulo, o sul de Mato Grosso do Sul, além do norte e noroeste do Paraná, onde as temperaturas podem variar entre 5°C e 7°C acima do normal.

Com essa expansão, o período de calor extremo deve ser prolongado, superando as previsões iniciais. O Sudeste, especialmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, poderá registrar novos recordes de temperatura entre os dias 13 e 14 de fevereiro. Cidades no Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso do Sul e áreas do Nordeste, também estão suscetíveis a alcançar temperaturas recordes. Em Minas Gerais, por exemplo, registros entre 40°C e 43°C são esperados.

Diante desse quadro crítico, especialistas recomendam que a população tome cuidados essenciais como manter-se hidratada, evitar atividades físicas ao ar livre e acompanhar constantemente as previsões meteorológicas.

Segundo dados recentes do Climatempo, oito ondas de calor afetaram o Brasil em 2024 e nove em 2023.

Definição e Formação da Onda de Calor

Para a formação de uma onda de calor são necessários dois elementos climáticos principais: a presença de massas de ar quente e seco e bloqueios atmosféricos provocados por sistemas de alta pressão. O conceito de onda de calor refere-se a um período prolongado — que pode variar entre dias ou semanas — em que as temperaturas em uma área extensa permanecem significativamente acima da média histórica esperada para aquele período.

A Organização Meteorológica Mundial classifica uma onda de calor quando as temperaturas se mantêm pelo menos 5°C acima da média por um período consecutivo mínimo de cinco dias. Os bloqueios atmosféricos desempenham um papel crucial neste processo ao impedir a entrada de frentes frias que poderiam amenizar as altas temperaturas.

Possibilidade de chuvas durante a Onda de Calor

Embora pancadas esporádicas de chuva possam ocorrer durante uma onda de calor, elas tendem a ser isoladas e não proporcionam alívio significativo ao calor intenso. Essas chuvas não acontecem diariamente nem afetam amplamente as áreas sob influência da onda. O sistema de alta pressão atmosférica normalmente reduz a umidade do ar e inibe a formação das chuvas, enquanto sua circulação impede a entrada das massas de ar frio provenientes das frentes frias.

Consequentemente, com céu limpo e pouca umidade, as altas temperaturas persistem.

Alertas emitidos pelo Inmet

Os critérios utilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para classificar ondas de calor diferem daqueles aplicados por alguns meteorologistas. O Inmet não considera apenas o número contínuo de dias; sua avaliação foca na gravidade do fenômeno para emitir alertas adequados.

A classificação dos alertas é dividida em três níveis:

🟡 Perigo potencial: aumento da temperatura em 5°C acima da média por dois a três dias; recomenda-se cautela nas atividades externas;

aumento da temperatura em 5°C acima da média por dois a três dias; recomenda-se cautela nas atividades externas; 🟠 Perigo: aumento da temperatura em 5°C acima da média por três a cinco dias; é importante estar atento às previsões;

aumento da temperatura em 5°C acima da média por três a cinco dias; é importante estar atento às previsões; 🔴 Grande perigo: aumento da temperatura em 5°C acima da média por mais de cinco dias consecutivos; previsão indica risco significativo à saúde.

No momento, a nova onda de calor já afeta quatorze estados brasileiros.