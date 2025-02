Capitais brasileiras enfrentam onda de calor com temperaturas até 40°C entre 12 e 21/02

As capitais brasileiras se preparam para um aumento significativo nas temperaturas, que podem atingir até 40°C em algumas localidades. Este fenômeno, classificado como onda de calor, afetará diversas regiões do país a partir desta quarta-feira, 12 de fevereiro, e deverá persistir até pelo menos o dia 21 do mesmo mês.

A previsão meteorológica, elaborada pela Climatempo, indica que até 14 estados poderão registrar temperaturas até 7°C acima da média histórica para o mês de fevereiro. Para que um evento seja considerado uma onda de calor, as temperaturas devem permanecer pelo menos 5°C acima do normal por um período contínuo de cinco dias.

O fenômeno será causado por um bloqueio atmosférico que se estabelecerá sobre a região central do Brasil. Esses bloqueios, caracterizados por sistemas de alta pressão em níveis médios da atmosfera, favorecem a descida do ar quente e limitam a formação de nuvens de chuva, resultando em um aumento geral das temperaturas.

De acordo com o meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, este bloqueio também inibe a passagem de frentes frias pelo interior do país. Assim, as regiões mais impactadas serão o Sudeste, partes do Centro-Oeste e Nordeste.

Os estados que devem enfrentar essa onda de calor incluem: norte do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, leste de Goiás, oeste da Bahia e sul do Piauí.

Com essa expectativa prolongada de altas temperaturas, várias capitais poderão registrar os recordes anuais. No Sudeste, todas as capitais têm chances reais de ultrapassar as marcas anteriores durante esta semana. Até o momento, as temperaturas mais altas registradas em 2025 nas capitais dessa região foram:

São Paulo: 33,9°C em 22/01

Rio de Janeiro: 38,7°C em 20 e 21/01

Vitória: 36,2°C em 21/01

Belo Horizonte: 34,4°C em 21/01

Entre os dias 13 e 14, espera-se que São Paulo alcance temperaturas entre 34°C e 35°C. No mesmo período, o Rio de Janeiro pode registrar até 39°C ou mesmo chegar a 40°C em algumas áreas. Já Belo Horizonte deve variar entre 34°C e 35°C nos dias seguintes.

A previsão também aponta que as chuvas serão bastante esparsas durante este período. Luengo explica que as precipitações esperadas são do tipo convectivo, resultantes do calor e da umidade local, ocorrendo de maneira isolada e não abrangente. O estado de São Paulo poderá ser uma das áreas com maior incidência de chuvas isoladas; no entanto, locais como o sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro também podem apresentar pancadas esporádicas.

A formação das ondas de calor está relacionada a dois fatores climáticos principais: a presença de massas de ar quente e seco e a existência dos bloqueios atmosféricos mencionados anteriormente. O movimento anti-horário dos ventos durante esses bloqueios intensifica as massas quentes e impede o avanço das frentes frias. Consequentemente, essas frentes são redirecionadas para o oceano ao invés de penetrar no continente.

Diante desse cenário climático desafiador, é essencial que a população esteja atenta às previsões meteorológicas e tome as precauções necessárias para lidar com as altas temperaturas.