Dicas para manter hidratação dos pets em tempos de calor

O início de 2023 trouxe consigo temperaturas recordes, sendo janeiro considerado o mês mais quente já registrado, conforme aponta o Observatório Europeu Copernicus. Essa onda de calor representa um desafio significativo para os tutores de cães e gatos, que devem buscar estratégias eficazes para garantir o bem-estar e a hidratação adequada de seus animais de estimação.

Animais que exibem comportamento de ofegância, buscam superfícies frias para se deitar, coçam os olhos com frequência ou apresentam diminuição no apetite são indicativos das altas temperaturas. Estimular a ingestão de água, no entanto, pode ser uma tarefa desafiadora.

Uma alternativa prática é a inclusão de alimentos úmidos na dieta dos pets, como sachês e patês, que possuem um alto teor de água. Além disso, é recomendado que tutores deixem potes de água fresca distribuídos em diferentes ambientes da casa, facilitando o acesso dos animais.

A veterinária Mayara Andrade, da marca GranPlus, sugere adicionar cubos de gelo à água como uma maneira lúdica e eficiente de encorajar o consumo. “Para gatos, fontes de água corrente podem ser uma excelente opção, pois eles têm preferência por esse tipo de hidratação. Frutas e águas saborizadas também são alternativas atrativas”, afirma.

Mayara ressalta que a desidratação não é a única preocupação; a falta de água pode também levar a complicações urinárias, como a formação de pedras na bexiga.

Receitas Refrescantes para Aumentar a Hidratação

A profissional compartilha três receitas práticas que podem ajudar os tutores a aumentar a hidratação dos seus pets através da alimentação:

Picolé de Sachê

Colocar um sachê em uma forminha para picolé com um palito plástico (para evitar ferimentos) e levar ao congelador por cerca de duas horas. Esse petisco é uma ótima maneira de refrescar cães e gatos durante os dias quentes.

Gelinhos Saborizados

Outra opção é colocar sachês em forminhas de gelo. Após congelar, os gelinhos podem ser servidos em um prato, permitindo que o pet se delicie lambendo.

Brincadeiras Interativas

Utilizar patês em comedouros interativos ou brinquedos específicos é uma abordagem divertida. Os tutores podem armazenar o patê ou sachê na geladeira antes de oferecer aos pets dentro desses brinquedos, criando uma experiência refrescante e lúdica.

Outras Sugestões Refrescantes

Além das receitas mencionadas, frutas também são uma excelente opção para ajudar na hidratação dos pets; contudo, é fundamental estar ciente das frutas seguras e aquelas que devem ser evitadas. Sempre consulte um veterinário antes de introduzir novos alimentos na dieta do seu animal, especialmente se ele tiver condições médicas preexistentes ou alergias.

Sorvete Caseiro de Melancia

Bata meia melancia sem sementes no liquidificador até formar um suco e misture com folhas picadas de hortelã. Coloque a mistura em forminhas e leve ao freezer.

Iogurte Gelado de Banana

Misture ½ xícara de iogurte natural integral com uma banana madura no liquidificador até obter um creme homogêneo. Despeje em forminhas de cupcake e congele antes de servir.

Sorvete Caseiro de Morango

Retire as folhas verdes dos morangos, corte-os em pedaços e bata com água no liquidificador. Depois, coloque a mistura em forminhas e congele.

Ainda há outras opções criativas como picolés feitos com frango ou carne cozidos, além do simples ovo cozido congelado. Essas receitas não apenas proporcionam refrescância como também representam uma forma saudável e saborosa de manter os pets hidratados durante os dias quentes.