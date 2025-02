Prefeito Marcelo Oliveira busca recursos em Brasília

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, está em Brasília, e nesta terça-feira (11) participou de uma agenda estratégica ao lado dos prefeitos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Divulgação/PMM

Durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um novo edital do PAC Seleções, que garantirá investimentos em áreas fundamentais como saúde, educação, mobilidade e infraestrutura para os municípios.

Além da participação no evento, o prefeito de Mauá também integrou a assembleia do Consórcio ABC na capital federal e realizou reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, além de deputados federais da região e o ministro Alexandre Padilha. O objetivo foi fortalecer parcerias e viabilizar mais recursos para Mauá e toda a região do Grande ABC.

“Estamos trabalhando com dedicação para trazer mais investimentos e melhorias para Mauá, porque nossa cidade e nossa gente merecem receber esse cuidado e um futuro cada vez melhor”, destacou o prefeito Marcelo Oliveira.

Mais empregos e avanços na educação para Mauá

Ainda em Brasília, nesta quarta-feira (12/02), o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, esteve em reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para discutir estratégias que impulsionem a geração de empregos e renda na cidade. O objetivo é fortalecer a economia local e criar mais oportunidades para a população.

Além disso, o prefeito também se reuniu com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, para tratar sobre a ampliação das vagas de creches em Mauá. A administração municipal acredita que a educação de qualidade começa com uma base sólida e segue empenhada em garantir mais vagas e melhores condições para as crianças da cidade.

Marcelo Oliveira e a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba (Divulgação/PMM)