Produção de motocicletas no Brasil cresce 7,5%

As projeções da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo) para 2025 indicam um aumento significativo na produção, com uma expectativa de 1,88 milhão de unidades, representando um crescimento de 7,5% em comparação ao ano anterior.

No Polo Industrial de Manaus (PIM), a produção atingiu um marco histórico em janeiro de 2025, totalizando 166.101 motocicletas fabricadas, o melhor desempenho registrado nos últimos treze anos. Para efeito de comparação, em 2012, foram produzidas 176.981 unidades.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve um aumento expressivo de 17,6% na produção. Quando analisado o mês anterior, dezembro de 2024, a produção mensal cresceu consideravelmente, com uma alta de 34%. Esses dados são fornecidos pela Abraciclo.

Marcos Bento, presidente da Abraciclo, atribui esse desempenho notável à ampliação da capacidade produtiva e à criação de 1.700 novos postos de trabalho no ano passado. Ele destaca que as fabricantes estão investindo fortemente no aumento da produtividade para atender à crescente demanda do mercado.

A análise da categoria das motocicletas revela que os modelos voltados para uso urbano continuam dominando a produção. No total, foram fabricadas 87.192 motocicletas do segmento street/city, correspondendo a 52,5% do volume total. As motocicletas trail, como a Honda Bros, ocupam a segunda posição com uma participação de 19,8%, seguidas pelas motonetas, incluindo a Biz, que representam 13,5% da produção.

Os scooters contribuíram com 9% da produção total, enquanto outros segmentos não ultrapassaram a marca de 2%. A divisão por categoria é a seguinte: Naked (1,6%), Off-road (1,3%), Big Trail (1,2%), Sport (0,8%), Custom (0,2%) e Touring (0,1%).

Além disso, observou-se um crescimento expressivo de 25,5% nas motocicletas de média cilindrada. Bento explica que essa tendência reflete uma demanda crescente dos consumidores por modelos que oferecem mais recursos tecnológicos e maior desempenho.

No que diz respeito às vendas, a Abraciclo reporta que foram licenciadas 151.983 motocicletas em janeiro deste ano. Este número representa o melhor resultado já registrado para o mês na série histórica e um aumento de 14,4% em comparação com janeiro do ano passado. Em relação ao mês anterior, dezembro de 2024, o crescimento foi de 3,3%.

As exportações também apresentaram um desempenho positivo; foram embarcadas 2.807 motocicletas em janeiro. Este volume representa um aumento de 12,5% em comparação com janeiro de 2024 e um crescimento de 11,5% em relação ao mês anterior.