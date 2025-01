Vendas de Motocicletas no Brasil Crescem 18,6% em 2024

O setor de motocicletas zero quilômetro no Brasil demonstrou um desempenho robusto em 2024, conforme dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No total, foram emplacadas 1.875.903 motocicletas durante o ano, marcando um aumento de 18,6% em comparação ao ano anterior.

Esse crescimento representa o melhor resultado desde 2021, quando o mercado alcançou uma alta de 26,4%, com 1.157.257 unidades vendidas. Em dezembro de 2024, foram registrados 151.925 novos emplacamentos, refletindo uma elevação de 3,34% em relação a novembro, que teve 147.021 unidades. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, a alta foi de 14,44%.

No entanto, apesar do entusiasmo com as motos a combustão, as vendas de modelos elétricos apresentaram um desempenho decepcionante, com uma queda de 6,73% em relação a 2023.

Arcelio Júnior, novo presidente da Fenabrave, comentou sobre os resultados positivos do ano: “2024 marcou o terceiro melhor desempenho na história da Fenabrave, ficando cerca de 64 mil unidades abaixo do recorde de 2011”. O executivo acrescentou que problemas como a seca e a escassez de alguns produtos poderiam ter contribuído para resultados ainda mais expressivos.

A Honda CG 160 Continua Líder no Setor

A Honda CG 160 se consolidou mais uma vez como a motocicleta mais vendida no Brasil. Desde 1976 no topo das vendas, o modelo viu suas vendas atingir 428.126 unidades em 2024. Em dezembro, foram emplacadas 32.989 novas unidades.

A CG 160 não apenas se destacou entre as motocicletas, mas também foi o veículo mais vendido do país, superando até mesmo os automóveis e comerciais leves. A Fiat Strada, líder entre os carros, vendeu apenas 144.684 unidades.

No segundo lugar entre as motos mais vendidas ficou a Honda Biz, que alcançou 278.350 unidades. A marca Honda dominou as seis primeiras posições no ranking das motos mais vendidas em 2024, garantindo aproximadamente 68% do mercado nacional com um total de 1,28 milhão de emplacamentos.

Ranking das Motos Mais Vendidas em 2024

Honda CG 160: 428.126 unidades;

428.126 unidades; Honda Biz: 278.350 unidades;

278.350 unidades; Honda Pop 110i: 169.940 unidades;

169.940 unidades; Honda NXR 160 Bros: 155.055 unidades;

155.055 unidades; Honda CB300F: 60.197 unidades;

60.197 unidades; Honda PCX 160: 55.067 unidades;

55.067 unidades; Mottu Sport 110: 52.761 unidades;

52.761 unidades; Yamaha YBR 150: 50.325 unidades;

50.325 unidades; Yamaha XTZ 250: 46.490 unidades;

46.490 unidades; Yamaha Fazer 250: 46.407 unidades.

Análise das Marcas e Perspectivas Futuras

No que diz respeito à participação de mercado por marcas em 2024, a Honda manteve-se como líder absoluta com 68,62%, seguida pela Yamaha com 17,76%.

A Fenabrave projetou um crescimento adicional de 10% para o segmento em 2025, estimando que as vendas deverão alcançar cerca de 2.063.493 motocicletas.

Ao olhar para o futuro do setor automotivo no Brasil, as expectativas permanecem otimistas diante dos números expressivos apresentados em um mercado cada vez mais competitivo.