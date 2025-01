Pilotos da Honda HRC superam primeira parte da etapa de 48 horas do Dakar 2025

O domingo (5/1) no Rally Dakar 2025 marcou o início do colossal desafio da etapa de 48 horas (48 Hours Chrono), que, ao todo, testa os pilotos ao longo de dois dias com quase mil quilômetros de percurso. Nesta primeira parte, a ordem foi acelerar ao máximo para completar a maior distância possível até às 17h locais, na região de Bisha, na Arábia Saudita, horário no qual o cronômetro foi parado. Com mais de sete horas no comando de suas motocicletas Honda CRF 450 RALLY, os cinco pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC superaram a parte inicial do desafio e chegaram a um dos acampamentos da organização, onde não podem ter comunicação externa nem auxílio dos times de apoio.

Se no ano passado a região conhecida como Empty Quarter (Quarteirão Vazio), com sua imensidão de dunas, foi o palco para esse estágio de resistência pela primeira vez na história do Dakar, em 2025 os competidores seguiram a partir de Bisha rumo ao norte para encarar uma mistura de trilhas, areia e o primeiro contato com dunas grandes nesta edição.

Em seu décimo Dakar, Ricky Brabec, vencedor das motos em 2024, manteve o controle para seguir próximo do líder virtual Daniel Sanders e reduziu uma diferença de dois minutos para pouco mais de 40 segundos ao alcançar a zona de parada no quilômetro 617. O norte-americano conquistou ainda bônus de tempo por andar entre os primeiros e, assim, fechou um dia positivo. Esse tempo será descontado ao fim do estágio 48 Hours Chrono, quando a classificação da etapa será conhecida.

Apesar de um rápido momento preocupante ao ficar preso nas dunas, Tosha Schareina se manteve na disputa pelas primeiras posições e é virtualmente o quarto da etapa, com cinco minutos de bônus no bolso. Primeiro a alcançar o acampamento, o espanhol terá a difícil missão de largar antes de todos os rivais na continuação do percurso, nesta segunda-feira (6/1). Em quinto lugar, o norte-americano Skyler Howes também obteve bônus de tempo nesta etapa e continua o início consistente no Rally Dakar deste ano.

Pablo Quintanilla enfrentou dificuldades na primeira etapa e buscou a recuperação com mudanças no acerto de sua Honda CRF450 RALLY que trouxeram o desempenho esperado. Na chegada ao pequeno acampamento, sua sexta posição demonstrava que o domingo foi bem mais positivo e que o chileno se sentiu à vontade no terreno enfrentado.

Após o imenso esforço para completar o percurso da véspera, em que sofreu uma queda e viu danificado o botão de acionamento elétrico da planilha, Adrien Van Beveren voltou às melhores condições destacando-se na navegação e pela velocidade nos trechos arenosos. O francês conquistou sete minutos preciosos em bônus de tempo e extraoficialmente aparece em oitavo.

Assim que o cronômetro do dia parou, os cinco pilotos da Monster Energy Honda HRC seguiram para o mesmo acampamento, o “E”, na zona de parada do km 617. Como manda o regulamento do 48 Hours Chrono, eles devem consumir suas porções de alimento e dormir em barracas sem saber como estão em relação aos demais na classificação. Como o apoio mecânico da equipe é proibido nesta fase (o time está a centenas de quilômetros de distância), cada um é o responsável pela manutenção das próprias motos com o que carrega nelas ou recebe de outros concorrentes.

Deixada para trás a primeira parte do estágio 48 Hours Chrono, a ordem é descansar. Certamente os competidores aproveitaram para saber como está a prova uns dos outros e conversar sob as estrelas, no espírito original do Dakar em sua fase africana. Ao acordarem, será a hora de voltar a acelerar para completar essa massacrante etapa.

O Rally Dakar 2025 teve início no dia 3 de janeiro, em Bisha, com o prólogo, e prosseguirá até o próximo dia 17, consagrando os vencedores em Shubaytah, Arábia Saudita. Pelo caminho, os competidores encaram percurso total de 7.805 quilômetros, incluindo 5.209 cronometrados e um dia de descanso. Em sua 47ª edição, a mais tradicional prova da modalidade abre mais uma vez o calendário do Mundial de Rally Raid (W2RC).

Ruben Faria (Gerente geral da equipe Monster Energy Honda HRC) – “O primeiro dia do estágio 48 Hours Chrono ficou para trás, com mais de 600 quilômetros percorridos, e vejo que os pilotos Monster Energy Honda HRC estão em ótima posição. Dois deles serão os primeiros a largar na continuação da etapa, com os três outros partindo um pouco depois, o que nos permite seguir duas estratégias diferentes. Não sabemos quem deles está em melhor situação mas acredito que como primeiro e segundo a partir, Schareina e Brabec, respectivamente, caso não cometam erros, podem completar muito bem o percurso, ajudados pelo bônus de tempo. Teremos de esperar até o fim da próxima tarde para saber em que lugar cada um terminará.”