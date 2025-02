PIX atinge R$ 60 trilhões em transações e revoluciona pagamentos no Brasil

O volume total de transações realizadas por meio do sistema de pagamentos instantâneos, conhecido como Pix, alcançou a impressionante marca de R$ 60 trilhões. Este montante equivale a cinco vezes o valor movimentado no seu primeiro ano completo de operação, em 2021.

Desde seu lançamento em novembro de 2020, o Pix se consolidou rapidamente como uma das principais alternativas para transferência de dinheiro no Brasil. No último ano, foram registrados R$ 26,46 trilhões em transações utilizando essa ferramenta, conforme dados divulgados pelo Banco Central.

Em comparação ao primeiro ano de uso da plataforma, onde o volume foi de aproximadamente R$ 5,2 trilhões, o crescimento observado é notável e reflete a adesão crescente dos brasileiros a essa modalidade de pagamento.

Os dados do Banco Central indicam que tanto as transferências entre pessoas físicas quanto aquelas envolvendo pessoas jurídicas apresentaram um aumento significativo. No entanto, as movimentações financeiras realizadas por empresas tiveram um crescimento mais acentuado. Por exemplo, há dois anos, apenas 26% das transferências eram direcionadas de pessoas físicas para empresas, enquanto atualmente essa proporção subiu para 42%, quase equiparando-se às transações entre indivíduos.

Os setores que mais se destacaram em termos de volume recebido via Pix em 2024 foram: comércio varejista, comércio por atacado (exceto veículos e motocicletas), serviços financeiros e serviços de escritório.

No aniversário de quatro anos do Pix, Renato Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, expressou otimismo quanto à inclusão financeira promovida pela ferramenta. “O uso do Pix por pequenos comerciantes e microempreendedores é especialmente notável. A possibilidade de aceitar pagamentos digitais permitiu a criação de novos modelos de negócios e beneficiou muitos que residem em áreas remotas sem acesso a agências bancárias”, afirmou Gomes.

Além disso, a partir de 28 de fevereiro, será implementada a universalização do Pix por aproximação, uma funcionalidade que permitirá aos usuários realizarem pagamentos utilizando seus smartphones. Essa tecnologia funcionará com base na NFC (Near Field Communication), proporcionando uma experiência prática onde o cliente poderá efetuar transações apenas aproximando seu celular do dispositivo receptor.

A crescente adoção do Pix reflete não apenas uma mudança nas preferências dos consumidores brasileiros, mas também um avanço significativo na digitalização dos meios de pagamento no país.