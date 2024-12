PIX conquista recorde histórico com 250,5 milhões de transações em um dia

Na última segunda-feira, o Banco Central anunciou um novo marco histórico para o sistema de pagamentos instantâneos PIX. Na sexta-feira anterior, 6 de outubro, foram realizadas 250,5 milhões de transações em um único dia, superando o recorde anterior de 239,9 milhões registrado em 29 de novembro deste mesmo ano. Este avanço ressalta a crescente relevância do PIX como uma infraestrutura digital essencial para a inclusão financeira e a competitividade no setor de pagamentos no Brasil.

Lançado em novembro de 2020, o PIX rapidamente se tornou o método preferido dos brasileiros para transferências financeiras. Em 2023, o sistema foi responsável por movimentar R$ 17,18 trilhões e representou 39% das transações financeiras no país, um aumento de 75% em comparação ao ano anterior. Além disso, uma pesquisa do Banco Central revelou uma significativa diminuição no uso do dinheiro em espécie, com o PIX sendo a escolha preferida em 76% das compras realizadas.

Para ampliar as funcionalidades do sistema, o Banco Central introduziu recentemente o PIX Agendado Recorrente. Esta nova modalidade permite que usuários programem pagamentos recorrentes para serem efetuados automaticamente na mesma data mensalmente. Tal funcionalidade é ideal para automatizar despesas como aluguéis pagos a pessoas físicas e serviços prestados por autônomos.

Apesar dos avanços, a implementação do PIX Automático foi adiada para 16 de junho de 2025. Inicialmente prevista para outubro deste ano, essa modalidade permitirá que consumidores agendem pagamentos recorrentes de contas como água, luz, educação e academias diretamente pelo sistema PIX. Ao contrário do débito automático tradicional, que requer acordos específicos entre empresas e bancos, o PIX Automático promete uma maior acessibilidade sem a necessidade de tais parcerias.

O Banco Central acredita que essa expansão das funcionalidades do PIX contribuirá para um sistema financeiro mais inclusivo e eficiente, beneficiando tanto consumidores quanto empresas ao simplificar processos financeiros rotineiros.