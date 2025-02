Aquático-SP já transportou 350 mil passageiros na represa Billings

O Aquático-SP, primeiro transporte hidroviário público de São Paulo, chegou nesta quarta-feira (12) à marca de 350 mil passageiros transportados desde sua inauguração pela Prefeitura de São Paulo, no dia 13 de maio de 2024. Os dados consolidam a importância desse sistema na ligação entre o extremo Sul da capital em direção ao Centro.

O sistema permitiu aos passageiros do Cantinho do Céu realizarem viagens confortáveis e muito mais rápidas. O percurso de 5,6 quilômetros até o Parque Mar Paulista, que antes chegava a durar até 1h20, agora é feito em 17 minutos.

Atualmente, cinco embarcações operam das 5h às 21h e realizam a travessia oferecendo ganhos de até duas horas no deslocamento da população. No Terminal Hidroviário Mar Paulista, os passageiros embarcam em ônibus elétricos a bateria que levam para o Terminal Santo Amaro, atendido por 62 linhas de ônibus e com conexão com o sistema sobre trilhos.

Por meio de faixas exclusivas e corredores, levam os passageiros para os mais diversos destinos, podendo chegar a qualquer parte da cidade de forma muito mais rápida e acessível.

Linhas de ônibus

O transporte na região do Aquático-SP também foi ampliado e duas linhas de ônibus elétricos, movidos a bateria e totalmente sustentáveis, fazem a interligação dos terminais hidroviários, uma circulando no bairro do Cantinho do Céu e a outra ligando o transporte hidroviário ao Terminal Santo Amaro. São as linhas: 627M/10 Mar Paulista – Term. Santo Amaro, onde há diversas opções de linhas para toda a cidade e também com o sistema metroferroviário, e 606C/10 Circular – Cantinho do Céu, que circula no bairro Cantinho do Céu fazendo a ligação ao Terminal Hidroviário Cantinho do Céu.