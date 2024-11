Aquático-SP completa seis meses com 180 mil passageiros e 8 mil viagens

Morador do Cantinho do Céu, no extremo Sul da capital, o motorista de ônibus Ademilson Manuel dos Santos, 45 anos, demorava quase 3 horas para ir e voltar do trabalho. No início desta semana, ele era um dos passageiros do Aquático SP, transporte público hidroviário que nesta quarta-feira completa seis meses de funcionamento na represa Billings. Santos não escondia a animação com a economia de tempo – um trecho que chega a durar 1h20 de carro é feito agora em 17 minutos – e também com o conforto que passou a ter.

“Quem não gosta de conforto? Chegar mais cedo no trabalho, chegar mais cedo em casa? É maravilhoso, todo mundo gosta”, destaca Santos, que vê várias vantagens no novo modal. “Valorizou bastante a região e vai valorizar muito mais.”

Desde a inauguração do novo modal, hoje com cinco barcos fazendo a travessia, foram registradas 8 mil viagens. Ainda que boa parte da população use o transporte no trajeto entre a casa e o trabalho, há também quem aproveite para um passeio na região. O Aquático-SP virou atração turística e garante bons momentos de lazer, como destaca o motorista. “Todos os meus sobrinhos vêm aqui passear de barco e no parque Cantinho Mar Paulista. A gente utiliza tudo daqui, faz caminhada, pratica esporte, joga bola, piquenique. A família usa direto”.

Assim como ele, a assistente de produção Laudenice Pereira, 34 anos, engrossa o coro dos que dizem que o transporte hidroviário veio para melhorar o bem-estar da população. “É maravilhoso. Nós amamos, todo mundo amou”, disse ela, que curte ao lado do filho Miguel, 10 ano, as novas atrações daquela região.

“Além de ter um transporte mais rápido, aproveitamos tudo. Meu filho joga bola, fazemos caminhada, andamos de bicicleta. Ele aproveita bem a pista de skate. Fazemos piqueniques, já fizemos até festinha de aniversário”.

O novo modal de transporte funciona das 5h às 21h (horário de desembarque), em operação assistida, sem cobrança de tarifa, que vai até dezembro de 2024. Após esse período, aceitará o pagamento e integração pelo Bilhete Único.

Para melhorar ainda mais a mobilidade dos moradores da região, a Prefeitura integrou o sistema hidroviário com duas linhas de ônibus elétricos. Ao chegar no Atracadouro Mar Paulista, o morador pode seguir de ônibus, pagando tarifa de R$ 4,40, até o Terminal Santo Amaro.

O Aquático SP foi abraçado pela população do Grajaú, Cocaia e Pedreira, grandes bairros às margens da Represa Billings, entre os terminais Cantinho do Céu e Parque Mar Paulista Bruno Covas. Ao usar o sistema pela primeira vez, na manhã ensolarada desta terça-feira (12), o passageiro Isaias Lagares da Silva (na foto principal) era só sorrisos ao atravessar a Billings de barco.

As embarcações são modernas e equipadas com banheiros. Os barcos Santo Amaro e Bororé I, com capacidade para 60 pessoas, têm ar-condicionado, banheiro, wi-fi e USB. Os outros barcos são: Apurá, com 47 lugares, e Biguá I e Biguá II, para 30 passageiros cada um. A quantidade diária de barcos em operação pode variar, dependendo da demanda.

A percepção é de que o Aquático-SP virou um patrimônio do qual a população realmente se sente proprietária: a limpeza dos barcos e os arredores se mantém durante a operação, os passageiros respeitam às ordens da tripulação e o trajeto é aproveitado como momento de contemplação da natureza.

A qualidade de vida dela também melhorou com a agilidade da locomoção. “Demora 20 minutos exatos para chegar ao trabalho. Antes, era 1h30. Consigo chegar mais cedo em casa, aproveitar mais com o meu filho, resolver minhas coisas. É bem melhor”, destaca a moradora.

Integração com ônibus

As viagens da linha 627M-10 Mar Paulista – Term. Sto. Amaro que partem após a chegada do Aquático-SP chegam a Santo Amaro parando em apenas três pontos estratégicos durante o caminho: a Av. Miguel Yunes, 485 e a Av. das Nações Unidas nos números 20.201 e 22.013.

No Terminal Santo Amaro, um dos maiores da cidade e com mais de 60 opções de linhas, o passageiro poderá se deslocar para toda a cidade por meio dos ônibus e pelo sistema metroferroviário.

A 606C-10 Cantinho do Céu será circular na região do Cantinho do Céu, integrando o Terminal Hidroviário Parque Linear Cantinho do Céu aos demais itinerários que atendem o bairro.