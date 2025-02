Incêndio atinge fábrica de tintas na zona norte de SP

Na tarde do dia 12 de fevereiro de 2025, por volta das 17h, um incêndio eclodiu em uma área urbana, gerando preocupação entre os moradores locais. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, as chamas foram rapidamente combatidas e, felizmente, não houve registro de feridos.

Oito viaturas foram mobilizadas para o local, onde os profissionais atuaram diligentemente para controlar a situação e evitar que o fogo se espalhasse para áreas adjacentes. A rápida resposta das equipes foi crucial para minimizar os danos e assegurar a segurança dos cidadãos nas proximidades.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros recomenda que a população mantenha a cautela e esteja atenta a qualquer sinal de fumaça ou fogo nas redondezas.