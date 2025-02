Lexa compartilha luto e reflexões após perda de filha: “Uma Dor Incomparável”

Em um momento de profunda tristeza e reflexão, a cantora Lexa expressou suas emoções nas redes sociais, após a trágica perda de sua filha, Sofia, que nasceu no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois. Com um relato comovente, a artista compartilhou o impacto devastador que essa experiência teve em sua vida.

Lexa descreveu a gestação como um verdadeiro sonho. “Foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada!” afirmou, ressaltando a conexão intensa que sentiu com sua filha durante a gravidez. Ela mencionou os desafios enfrentados, incluindo uma pré-eclâmpsia precoce e síndrome de HELLP, que resultaram em 17 dias de internação hospitalar, onde ela lutou pela vida de ambas.

Em um desabafo tocante, a cantora recordou momentos marcantes da gestação: “Lembro da última noite grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, sabia me acalmar como ninguém”. Lexa relatou ainda os cuidados que teve durante o período, enfatizando que seguiu todas as orientações médicas, mas que as complicações foram severas e inesperadas.

“Eu fiz tudo o que pude para garantir a nossa saúde”, continuou Lexa, lamentando a fatalidade que levou à perda de sua filha. Ela destacou a dor insuportável que sentiu após a partida de Sofia: “Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida”.

O apoio emocional foi fundamental nesse período doloroso. A amiga Cissa Guimarães também se manifestou em solidariedade à Lexa, enviando palavras de conforto e encorajamento. “Por honra de sua filha, você tem que viver feliz. A gente está aqui mandando energia positiva para você seguir em frente, linda”, disse Cissa, lembrando que apenas quem viveu uma dor semelhante pode compreender o tamanho do sofrimento.

A perda de Sofia é mais um capítulo triste na história familiar de Lexa. Vale lembrar que em 2010, Cissa Guimarães também passou por uma tragédia ao perder seu filho, Rafael Mascarenhas, em um acidente. A dor e o luto são experiências universais que conectam aqueles que já enfrentaram tais perdas.

Lexa agora busca um novo rumo em sua vida após essa experiência devastadora. Em suas palavras, ela deixou claro que parte dela se foi com sua filha: “Te carregar nos últimos minutos de vida tão vivos na minha cabeça… Você é, foi e sempre será a minha Sosso”.