São Paulo recebe segunda edição do The Town

A capital paulista, reconhecida como um dos principais centros de entretenimento do mundo, se prepara para a realização do The Town 2025 – São Paulo Square, um festival que conta com o apoio da Prefeitura Municipal. O evento ocorrerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, que durante esses dias será transformado na Cidade da Música.

Na última terça-feira (11), o prefeito Ricardo Nunes anunciou as novidades do festival, que contará com grandes nomes da música, incluindo Katy Perry, Green Day, Pitty, Bruce Dickinson e Capital Inicial. Durante a coletiva realizada na Casa de Francista, Nunes ressaltou a importância do evento para a cidade. “São Paulo se tornou uma das grandes capitais mundiais do entretenimento. Este será o segundo ano do The Town, que iniciará em 6 de setembro. Esperamos atrair meio milhão de pessoas e gerar uma movimentação financeira de R$ 2 bilhões“, afirmou.

O prefeito destacou também o impacto positivo que o festival traz à economia local. “O evento representa um momento de celebração e gera emprego e renda. Teremos aumento no movimento de táxis e motoristas de aplicativos, além de hotéis e restaurantes lotados. É uma oportunidade para levar o nome de São Paulo ao Brasil e ao mundo”, comentou Nunes.

Luís Justo, CEO do Rock in Rio e do The Town, também se pronunciou sobre o desafio de representar a grandeza da cidade em um festival. “Nosso compromisso é proporcionar um evento à altura da dimensão de São Paulo”, declarou.

Uma das atrações inéditas do The Town será a Esquadrilha Céu, que apresentará o momento ‘The Flight’, com acrobacias aéreas e shows pirotécnicos.

O line-up completo dos palcos Skyline e The One foi revelado para o dia 7 de setembro, com destaque para os shows de Bruce Dickinson e Capital Inicial ao lado de Green Day e Sex Pistols com Frank Carter. O palco The One contará com Iggy Pop, Pitty e CPM22, além da apresentação especial da banda Inocentes com Supla.

A cantora Katy Perry será a responsável por encerrar a edição 2025 do festival no dia 14 de setembro.

Os membros do The Town Club terão acesso antecipado a uma pré-venda do The Town Card no dia 13 de fevereiro, às 19h. Os ingressos serão vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br).

A proposta do festival vai além da música; nesta edição haverá o projeto Amazonas Para Sempre, uma plataforma dedicada a discussões sobre questões climáticas. Ana Decchachia, Diretora de Marketing do evento, enfatizou essa nova abordagem.

O palco São Paulo Square foi inspirado na história da cidade e trará representações arquitetônicas emblemáticas. O espaço oferecerá performances de jazz e blues com artistas nacionais e internacionais.

Os participantes também poderão aproveitar atrações como tirolesa, roda-gigante e montanha-russa. A Market Square proporcionará uma experiência gastronômica diversificada com várias opções culinárias, sob a curadoria de um chef convidado ainda a ser anunciado.

Em 2023, o festival gerou R$ 1,9 bilhão em movimentação econômica e criou mais de 23 mil empregos diretos. Para viabilizar a primeira edição do evento em Interlagos, foram realizados investimentos significativos pela Prefeitura, incluindo R$ 120 milhões em melhorias na infraestrutura do autódromo.

A cidade é única no mundo ao sediar importantes eventos da FIA: Fórmula 1, Fórmula E e Fórmula WEC.