The Town lança desafio no TikTok e oferece ingressos para a segunda edição

A segunda edição do The Town será histórica. E para que ninguém perca a oportunidade de participar dessa grande festa, o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo vai lançar um desafio no TikTok que dá a chance de ganhar um par de ingressos do The Town Card. A partir de hoje, 6 de fevereiro, os fãs poderão mostrar toda a sua criatividade e paixão pelo festival respondendo à pergunta “Como você quer/vai brilhar no The Town?” e utilizando a hashtag #QueroBrilharnoTheTown. Os conteúdos podem ser dos mais variados estilos: de música, dança, maquiagens, looks, histórias, comédia, entre outros. Vale lembrar que, em 2023, o The Town Card esgotou em pouco mais de 3 horas e, por meio da promoção, os fãs mais criativos terão a oportunidade de já garantir o seu lugar na Cidade da Música neste ano.

O público tem até o dia 14 de fevereiro para publicar o conteúdo no aplicativo junto com a hashtag da ação. As 50 pessoas que postarem os vídeos mais criativos ganharão um par de ingressos do The Town Card – ingresso de gramado que permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, garantindo acesso ao evento antes mesmo da confirmação completa do line-up. O resultado será divulgado no dia 20 de fevereiro, nos canais oficiais do festival.

Para participar, os interessados devem fazer publicações no TikTok com a hashtag #QueroBrilharNoTheTown na legenda do vídeo e estar de acordo com as diretrizes da comunidade do aplicativo. Os participantes deverão possuir uma conta própria pública na plataforma, seguir o perfil oficial do The Town no TikTok e ter a partir de 1.000 seguidores. A promoção fica limitada a um ingresso por CPF. O regulamento completo está disponível no [Link].

Vendas do The Town Card começam em 20 de fevereiro de 2025

Para os fãs mais ansiosos, uma excelente notícia: o festival anunciou que a venda do The Town Card será no dia 20 de fevereiro, às 19h. Equivalente a um ingresso de gramado, o Card permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, garantindo acesso ao evento antes mesmo da confirmação completa do line-up. Essa será a primeira oportunidade para o público geral garantir a presença na segunda edição do The Town. Green Day (headliner), Sex Pistols featuring Frank Carter, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, CPM22 e Inocentes & Supla se apresentam no dia 7 de setembro, e Katy Perry (headliner) no dia 14. O festival acontecerá nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os ingressos serão vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br). A organização recomenda que os fãs façam o cadastro na plataforma com antecedência, para facilitar o processo de compra do The Town Card.

O The Town Card custa R$ 895,00 a inteira e R$ 447,50 a meia-entrada e não há cobrança de taxa de conveniência. O pagamento poderá ser efetuado com PIX e cartões de crédito, com parcelamento em até seis (6) vezes. Exceção para cartões internacionais que não possuem parcelamento. Para os clientes Itaú, o parcelamento em até 8x é válido até o final da cota de The Town Card disponibilizada para venda pela organização do evento e apenas para pagamento efetuados com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti.

As condições são válidas para a aquisição de até 4 (quatro) cards por CPF, sendo permitido até 1 (uma) meia-entrada dentro do total de 4 (quatro) cards. A classificação etária do evento é de 16 (dezesseis) anos. A entrada de menores de 16 (dezesseis) anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou representantes legais.

Para adquirir o seu, planejamento será essencial: na última edição, em 2023, os ingressos do The Town Card esgotaram em pouco mais de três horas, destacando o grande interesse pelo festival mesmo antes do anúncio de todas as atrações. Na ocasião, cerca de 438 mil pessoas finalizaram a pré-venda na fila, prontas para garantir seus Cards quando as vendas se encerraram.

Membros do The Town Club têm acesso a pré-venda do The Town Card

Os membros do The Town Club terão acesso antecipado a uma pré-venda do The Town Card no dia 13 de fevereiro, às 19h. Os ingressos serão vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br).

O The Town Club é o clube de benefícios para quem quer curtir todas as atrações da Cidade da Música, aproveitando diversas vantagens exclusivas. Na edição de 2025, são duas categorias diferentes: o The Town Club Fã e o The Town Club Rockstar, cada um com acesso a benefícios próprios.

Os benefícios exclusivos do The Town Club Fã 2025 incluem: pré-venda exclusiva de ingressos para o The Town 2025, desconto de 15% na Loja de Produtos Oficiais localizada ao lado da loja do Club, fila preferencial nas entradas do evento, experiências de gramado, sorteio de prêmios exclusivos na loja do Club (realizado apenas uma vez por festival, independente de o cliente participar em mais dias), e pré-venda exclusiva de lockers com valor promocional. O valor para esta modalidade é R$ 379.

Já os benefícios exclusivos do The Town Club Rock Star 2025 incluem: pré-venda exclusiva de ingressos para o The Town 2025, desconto de 15% na Loja de Produtos Oficiais localizada ao lado da loja do Club, fila preferencial nas entradas do evento, sorteio de prêmios exclusivos na loja do Club (realizado apenas uma vez por festival, mesmo que o cliente participe em mais dias), experiências de gramado, acesso ao lounge com direito a um acompanhante, e pré-venda exclusiva de lockers com valor promocional. O valor para esta modalidade é R$ 1.379.

Para adquirir o benefício e consultar outras informações basta acessar o site: club.thetown.com.br.

Uma nova Cidade da Música

Nesta próxima edição, a Cidade da Música vai proporcionar uma atmosfera emocionante, com diversas experiências que o público poderá viver nos 360 mil metros quadrados do Autódromo de Interlagos. Em 2025, o mapa do espaço terá mudanças com relação a 2023. Os palcos The One, Factory e São Paulo Square, além de espaços como a Market Square ganham novas localizações, visando uma visita ainda mais mágica à Cidade da Música. Além das mudanças de espaços já conhecidos pelo público, o The Town também ganhará novos palcos, experiências e atrações icônicos que serão divulgados em breve, refletindo o olhar da Rock World em sempre evoluir a cada nova edição de seus festivais.

Programado para receber quatro shows por dia de grandes artistas nacionais e internacionais, o gigante Skyline, que já chama atenção por si só com sua cenografia inspirada nos arranha-céus de São Paulo, mantém o mesmo lugar que ficou na última edição. Já o The One, aonde a música vai além da música, trazendo artistas potentes, mais de 30 telões de LED e uma cenografia inspirada nos museus de arte de São Paulo, ganha uma nova localização. Ele estará no lugar em que em 2023 ficava o Megadrop, em frente onde era o The Town Club Lounge, e passa a contar com um amplo anfiteatro natural, garantindo uma visão privilegiada dos shows. Também será em frente ao The One que o Lounge Club, exclusivo para clientes The Town Club Rockstar, estará localizado.

O retorno triunfal do São Paulo Square terá uma novidade. O palco, sucesso na primeira edição, também ganhou uma nova localização e ficará no local onde estava o The One em 2023. Carregando uma trilha sonora composta, principalmente, de jazz e blues, gêneros que serão os mais presentes no palco, sua estrutura é inspirada em arquiteturas históricas marcantes da metrópole e na região em que a cidade foi fundada. Enquanto isso, o Factory passa a ocupar o espaço que era da São Paulo Square e ganha uma área de anfiteatro natural mais ampla para o público aproveitar cada segundo dos shows. Este icônico palco é inspirado nos antigos galpões das fábricas da zona industrial de São Paulo, se transformando em um verdadeiro espaço para grandes talentos da música nacional e internacional.

A sofisticada Market Square,que contou com a assinatura do renomado chef Alex Atala na edição de 2023,também terá uma nova posição e ficará localizada próxima ao espaço que antes pertencia ao Factory. Como melhor que a gastronomia tem a oferecer, diferentes quiosques e opções de bebidas e comidas que dão água na boca, o espaço será coberto e climatizado. Quem vai frequentar a Cidade da Música em 2025 poderá experimentar as delícias disponíveis que ainda serão anunciadas pela organização do festival. Brinquedos gigantes e radicais também estarão presentes na Cidade da Música, trazendo toda uma atmosfera mágica de parque de diversões para o local. Durante todos os dias do The Town, os fãs vão se divertir com a Tirolesa, que vai passar na frente do Skyline, proporcionando uma visão privilegiada do palco; com a Roda Gigante, aproveitando a vista panorâmica da Cidade da Música; e com o Megadrop e a Montanha Russa, as atrações mais emocionantes e divertidas do espaço.