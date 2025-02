Operação Altas Temperaturas: tendas atenderam quase 38 mil pessoas na terça (11)

Com o intuito de oferecer suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade durante os dias de calor intenso, a Prefeitura de São Paulo implementou uma iniciativa que inclui 10 tendas espalhadas pela cidade. Estas tendas têm como objetivo distribuir itens que auxiliam na mitigação dos efeitos das altas temperaturas. A ação, que está em andamento, continuará nesta quarta-feira (12).

No dia 11 de fevereiro, a operação atendeu um total de 37.714 pessoas e distribuiu 51.807 itens, entre eles 37.584 garrafas de água, 6.223 copos de chá gelado e 6.000 frutas. Além disso, foram consumidos 2.000 copos de água disponibilizados nos bebedouros da Sabesp localizados nas tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT), funcionando das 10h às 16h.

Durante as atividades realizadas na terça-feira, foi oferecido atendimento especial a 69 pessoas acompanhadas por animais de estimação, com orientações sobre cuidados necessários em dias quentes. No total, 59 animais receberam assistência e foram distribuídos 37 potes com água.

A Operação Altas Temperaturas é acionada sempre que as temperaturas ou a sensação térmica alcançam 32ºC. As tendas estão posicionadas em locais estratégicos da cidade para acolher qualquer pessoa que necessite de um espaço com temperatura amena para descansar e se hidratar. Além da água, os cidadãos têm acesso a chás, sucos gelados e frutas. O espaço também é dedicado ao atendimento e orientação sobre os cuidados com animais durante períodos de calor extremo.

Equipes de orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) também estão presentes nas tendas, contribuindo com ações de busca ativa nas ruas da cidade para oferecer acolhimento e encaminhamentos necessários à rede socioassistencial.

Essa iniciativa intersecretarial envolve as secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Saúde (SMS) e Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), contando ainda com o apoio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

Locais das tendas:

Região Central – Praça da República e Praça Marechal Deodoro

Região Sul – Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel)

Região Norte – Santana (Praça Heróis da FEB, s/n) e Vila Maria (Praça Novo Mundo)

Região Leste – Guaianases (Praça Presidente Getúlio Vargas, s/n); Itaquera (Av. Musgo com Flor x Avenida Imperador); e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella)

Região Oeste – Lapa (Rua do Curtume, s/n – esquina com Guaicurus)