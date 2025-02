Operação Altas Temperaturas apoia vulneráveis em dias quentes

Em resposta à previsão de uma nova onda de calor que atingirá a cidade de São Paulo, a Prefeitura anunciou a reativação das tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT) a partir desta quarta-feira, 12 de fevereiro. Este serviço tem como objetivo oferecer suporte e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os dias quentes.

As tendas estarão disponíveis em dez localizações estratégicas pela cidade, operando diariamente das 10h às 16h. O espaço foi projetado para proporcionar um abrigo seguro onde os cidadãos possam descansar e se hidratar adequadamente, oferecendo água, chás, sucos gelados e frutas.

Além do alívio contra o calor, as tendas também disponibilizarão atendimento e orientações sobre os cuidados necessários com animais durante períodos de altas temperaturas. A iniciativa visa ampliar a rede de proteção para aqueles que necessitam de assistência em dias quentes.

A previsão meteorológica indica que a nova onda de calor trará temperaturas elevadas, com máximas podendo chegar até 34°C no primeiro dia do fenômeno. A Climatempo prevê que esta situação se estenderá pelo menos até o dia 21 de fevereiro, afetando diversas regiões do Brasil, incluindo ao menos nove estados: Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Piauí.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) esclarece que a ativação da Operação Altas Temperaturas ocorre sempre que as temperaturas ou a sensação térmica alcançam 32ºC. Profissionais do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) estarão presentes nas tendas para fornecer apoio e realizar buscas ativas nas ruas da cidade, oferecendo acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial e encaminhamentos conforme as necessidades apresentadas.

Abaixo estão os endereços das tendas instaladas:

Região Central: Praça da República e Praça Marechal Deodoro

Região Sul: Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel)

Região Norte: Santana (Praça Heróis da FEB) e Vila Maria (Praça Novo Mundo)

Região Leste: Guaianases (Praça Presidente Getúlio Vargas), Itaquera (Av. Musgo com Flor x Avenida Imperador), Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella)

Região Oeste: Lapa (Rua do Curtume, esquina com Guaicurus)

A prefeitura reforça seu compromisso em cuidar dos cidadãos mais vulneráveis, oferecendo um espaço seguro em tempos adversos.