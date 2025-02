Previsão do Tempo em SP: Calor e possibilidade de chuvas isoladas

A cidade de São Paulo iniciou o dia com céu claro e uma leve variação de nuvens, conforme indica a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A temperatura média registrada nas primeiras horas da manhã foi de 21ºC.

À medida que o dia avança, a previsão é de que o sol predomine, elevando as temperaturas que podem alcançar até 33°C. No entanto, no final da tarde, a expectativa é de um aumento na nebulosidade, com possibilidades de chuvas rápidas e isoladas.

Para os próximos dias, a capital paulista deverá experimentar um padrão climático característico do verão, com dias ensolarados e calor intenso, intercalados por pancadas isoladas de chuva nas tardes. As autoridades locais mantêm um alerta em razão das altas temperaturas.

No dia seguinte, quinta-feira (13), o clima deverá continuar abafado. Espera-se que a cidade tenha períodos de sol entre nuvens, com temperaturas oscilando entre mínimas de 21°C e máximas que podem ultrapassar 32°C. Entre o meio da tarde e a noite, áreas de instabilidade deverão se intensificar, resultando em chuvas que podem variar de moderadas a fortes, acompanhadas por raios e rajadas de vento.