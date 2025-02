TOP 10 notícias de hoje – 07/02/2025

Avião de pequeno porte cai e atinge ônibus na Barra Funda (SP)

Equipes de emergência atuam no local e investigações estão em andamento

Previsão do tempo: Sul do Brasil pode registrar novos recordes de temperatura

Nordeste espera redução de chuva

Saiba quem é o advogado que morreu em acidente aéreo na Barra Funda

Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, estava a caminho de Porto Alegre quando sua aeronave caiu sobre a Avenida Marquês de São Vicente

Encerra nesta sexta-feira (7) o prazo para se inscrever no Fies

São mais de 67 mil vagas em instituições privadas, com financiamento de até 100%

Prefeitura de São Caetano mostra agilidade no enfrentamento dos impactos climáticos

Com trabalho integrado de diversas secretarias, a cidade minimizou impactos da tempestade, que causou alagamentos e quedas de árvores, e segue investindo em prevenção de enchentes

Lula propõe ampliar acesso ao crédito para impulsionar economia interna

Em discurso sobre segurança hídrica, o presidente defendeu facilitação do crédito como estratégia para melhorar as condições de vida e estimular o consumo no Brasil

Campanha Fevereiro Laranja mobiliza o Grande ABC na luta contra a leucemia

Durante todo o mês, diversas atividades serão realizadas para educar a população, estimular políticas públicas e aumentar o número de doadores

Rui Falcão prepara candidatura à presidência do PT

O ex-presidente do PT busca liderar o partido novamente, com apoio de uma corrente interna, como resposta às políticas moderadas do governo atual

Mercado da bola bate recorde com 2,26 bilhões de euros em janeiro

Relatório da FIFA aponta crescimento nas transferências e destaca Brasil como o país que mais recebeu jogadores na janela internacional

Chuva causa desabamento em teto de mercado em São Bernardo

O mercado informou que não houve feridos. Defesa Civil em alerta para a situação crítica nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.