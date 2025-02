Mercado da bola bate recorde com 2,26 bilhões de euros em janeiro

No último relatório divulgado pela FIFA, o mercado de transferências de janeiro deste ano atingiu cifras impressionantes, com um total de 2,26 bilhões de euros investidos por clubes ao redor do mundo. O Brasil destacou-se como o país que mais recebeu jogadores, contabilizando 471 transferências.

Aumento no número de transações

A entidade máxima do futebol revelou que, em comparação a janeiro de 2024, houve um aumento significativo no número de atletas envolvidos nas negociações. Foram registradas 5.863 transferências internacionais, um crescimento de 19,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além do volume recorde de transações, os valores movimentados também impressionaram. O investimento total no mercado cresceu 57,9% em relação ao ano passado.

No futebol feminino, os números foram igualmente expressivos. O montante gasto ultrapassou 5,58 milhões de dólares, representando uma alta de 180,6% em relação a 2024. O total de transferências internacionais na modalidade também aumentou, atingindo 455 negociações.

Clubes ingleses lideram gastos

Os clubes ingleses foram os que mais investiram, totalizando 598 milhões de euros em contratações. Na sequência, aparecem os alemães com 284 milhões, seguidos pelos italianos (214 milhões) e pelos franceses (201 milhões). A Arábia Saudita completou o top cinco, injetando 195 milhões de euros no mercado.

Já no quesito arrecadação, a França liderou com 357 milhões de euros em receitas de transferências. Portugal também se destacou, ocupando a quarta posição no ranking com 170 milhões de euros.

Em relação à movimentação de jogadores entre países, o Brasil mais uma vez teve papel de destaque, recebendo 471 atletas. Portugal ficou em terceiro lugar com 207 jogadores recebidos. Por outro lado, a Argentina foi o país com mais saídas, contabilizando 255 transferências.