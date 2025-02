Rui Falcão prepara candidatura à presidência do PT

O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e atual deputado federal Rui Falcão, representando São Paulo, está se preparando para lançar uma candidatura à presidência do partido. A eleição está marcada para julho deste ano e, segundo informações, Falcão contaria com o respaldo da corrente interna conhecida como Articulação de Esquerda, mesmo que não tenha vínculos formais com o grupo.

Falcão e sua trajetória no PT

Rui Falcão já teve a oportunidade de liderar o PT em duas ocasiões: entre 1993 e 1994 e novamente entre 2011 e 2017. A sua possível candidatura é vista como uma resposta crítica às políticas moderadas e voltadas ao mercado que têm sido implementadas pelo governo atual. No final de 2022, ele se destacou ao ser um dos poucos deputados a se opor ao pacote de cortes proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A Articulação de Esquerda e a definição do candidato

Valter Pomar, principal liderança da Articulação de Esquerda, confirmou que a ala pretende apresentar um candidato para a presidência do partido, mas se esquivou de afirmar que este seria Falcão. “Consideramos muito importante que haja diversas candidaturas. E achamos muito bom que Rui também seja candidato”, declarou Pomar.

A definição do candidato da Articulação de Esquerda ocorrerá em um congresso programado para os dias 14 a 16 de março, onde as estratégias e os nomes que irão concorrer deverão ser discutidos amplamente.