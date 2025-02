Câmara de São Bernardo celebra 45 anos do PT com sessão solene

No próximo dia 14 de setembro, o Plenário da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo realizará uma sessão solene em comemoração ao 45º aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT). O evento está agendado para às 18h30 e contará com a presença da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffman, além do presidente municipal, Cleiton Coutinho.

Sessão solene contará com militância e liderança do PT

A celebração foi anunciada em um vídeo divulgado nas redes sociais por vereadores do PT na cidade. Os parlamentares Ana do Carmo, Getúlio do Amarelinho, Ana Nice e Ananias Andrade participaram da gravação, onde convidaram a população a comparecer. Andrade fez um apelo aos filiados e simpatizantes: “Traga sua militância e alegria para juntos celebrarmos este importante dia.”

O Partido dos Trabalhadores foi fundado oficialmente em 10 de fevereiro de 1980 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sessão solene em São Bernardo é apoiada pelo Diretório Municipal e destaca a cidade como um importante berço político para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, figura central na história do partido.

Até o presente momento, não há confirmação sobre a presença do presidente Lula no evento.