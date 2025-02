Prefeitura de São Caetano mostra agilidade no enfrentamento dos impactos climáticos

Em poucas horas, São Caetano do Sul voltou à normalidade graças a um trabalho integrado e multissecretarial da Prefeitura. A cidade foi uma das mais atingidas pela tempestade do fim de tarde de quinta-feira (6/2), mas a ação ágil das equipes de vários departamentos permitiu que o município amanhecesse nesta sexta-feira (8/2) com impactos minimizados.

Segundo dados da Defesa Civil, São Caetano registrou 60 mm de chuva, com granizo e ventos que alcançaram 85 km/h. Houve pontos de alagamento, mas o escoamento rápido do acumulado das chuvas e as remoções das oito quedas de árvores, com trabalhos iniciados já na noite de quinta-feira, contribuíram para a minimização dos danos.

Ação integrada e planejamento contínuo

A agilidade foi possível graças à integração das equipes da Defesa Civil, Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), GCM (Guarda Civil Municipal) e CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que integram o Comitê de Resiliência e Eventos Climáticos Extremos.

A resiliência de São Caetano frente aos impactos das adversidades climáticas não acontece apenas após as chuvas. Há um planejamento contínuo e intenso, com ações anuais como limpeza de bocas de lobo, poda regular de árvores e campanhas de conscientização para o descarte correto de lixo.

Investimentos em infraestrutura e prevenção

Outro grande investimento da cidade é o ReFundação, o maior pacote de intervenções antienchentes da história de São Caetano, que entra em 2025 com a previsão de execução de ações na ordem de R$ 100 milhões. A maior parte dessas obras está concentrada no Bairro Fundação, que historicamente sofre com cheias, mas há intervenções planejadas para toda a cidade.

Está em curso também a construção do Piscinão Jaboticabal, localizado na divisa entre São Caetano, São Bernardo e São Paulo. Com capacidade de armazenamento de 900 mil metros cúbicos de água, o reservatório beneficiará bairros que reúnem 42% dos moradores de São Caetano.

Acompanhamento contínuo e apoio aos moradores

Os moradores que registrarem ocorrências devido às chuvas podem entrar em contato com o canal oficial do CGE pelo telefone 0800 7000 156, que funciona 24 horas por dia, ou acompanhar os informativos por meio das redes sociais da Prefeitura de São Caetano e do CGE. Além disso, podem habilitar o celular para receber alertas emitidos pelo Governo do Estado por meio da tecnologia CellBroadcast.