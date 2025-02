Saiba quem é o advogado que morreu em acidente aéreo na Barra Funda

O advogado e professor universitário Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, foi identificado como uma das duas vítimas fatais do acidente aéreo que ocorreu na Barra Funda, região oeste da cidade de São Paulo. Natural de Porto Alegre, Carpena era casado e pai de três filhos. A tragédia aconteceu na manhã desta sexta-feira, 7, quando um avião de pequeno porte caiu sobre a Avenida Marquês de São Vicente.

Aeronave e vítimas fatais

A aeronave, um Beechcraft King Air F 90, pertencia ao advogado e tinha partido do Aeroporto Campo de Marte, com destino a Porto Alegre. O piloto e o copiloto também não sobreviveram ao acidente, sendo encontrados carbonizados no local. Além das vítimas fatais, sete pessoas que estavam na via sofreram ferimentos.

Carpena: legado acadêmico e social

Desde 2002, Carpena lecionava na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e era vinculado à Escola da Magistratura (Ajuris). Em suas redes sociais, frequentemente compartilhava imagens relacionadas aos seus voos. Quatro semanas antes do acidente, ele postou uma foto com a legenda: “Nós, a 600 km/h!”.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS) emitiu uma nota oficial lamentando a perda do profissional. O presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia, expressou suas condolências em nome da instituição: “A OAB/RS lamenta profundamente a morte do advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. Ele deixa um legado significativo na advocacia e nossa solidariedade se estende à sua família, amigos e alunos neste momento de grande tristeza.”

Sobre o Beechcraft King Air F 90

O Beechcraft King Air F 90 é um modelo conhecido por sua performance elevada e design voltado para o uso executivo. Equipado com motorização turboélice e cabine pressurizada, tem capacidade para acomodar até sete passageiros em voos domésticos. Os motores são produzidos pela Pratt & Whitney e o modelo alcança velocidade máxima de 490 km/h. A série King Air foi introduzida no mercado pela fabricante americana Beechcraft em 1979.