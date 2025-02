Avião de pequeno porte cai e atinge ônibus na Barra Funda (SP)

Na manhã desta sexta-feira (7), um acidente aéreo envolvendo uma aeronave de pequeno porte foi registrado na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Até o momento, não há informações confirmadas sobre possíveis vítimas.

A queda da aeronave, um modelo King Air F90 que possui capacidade para até oito passageiros, resultou em uma colisão com um ônibus que transitava pela via. O Corpo de Bombeiros está no local e as equipes de emergência trabalham para controlar a situação, mas ainda não se sabe a extensão dos danos e se houve feridos entre os ocupantes do ônibus.

Reprodução – TV Globo

De acordo com relatos de pilotos que foram consultados pela reportagem, a aeronave teria decolado do Campo de Marte, localizado na Zona Norte da cidade. Aparentemente, o piloto tentou realizar um pouso de emergência na avenida antes do acidente.

Em decorrência do incidente, a Avenida Marquês de São Vicente encontra-se totalmente interditada para a realização das operações de resgate e investigação. Informações adicionais sobre o prefixo do ônibus atingido indicam que se trata do número 732 da viação Santa Brígida, que permanece em chamas no local.

A equipe tenta contato com as autoridades competentes para obter mais detalhes sobre o ocorrido e a situação atual das operações no local do acidente.

Este é um caso em desenvolvimento e novas atualizações serão divulgadas à medida que mais informações forem disponibilizadas.