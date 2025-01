Acidente de helicóptero em Caieiras: piloto e criança sobrevivem

Na noite da última quinta-feira, dia 16, um helicóptero sofreu uma queda no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, localizado em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. As informações sobre o incidente foram fornecidas pelo Comando de Aviação da Polícia Militar, que atuou em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

A aeronave foi localizada na manhã de sexta-feira, dia 17. No momento do acidente, o piloto e uma menina de apenas 11 anos estavam a bordo da aeronave, ambos resgatados com vida. Infelizmente, os pais da criança não sobreviveram ao acidente.

As operações de busca foram iniciadas imediatamente para localizar os familiares da menina. Posteriormente, foi confirmada a morte dos pais, cujas identidades ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Em entrevista à TV Globo, o sargento Pelegrini, membro da equipe do Helicóptero Águia da Polícia Militar e um dos primeiros a chegar ao local do acidente, relatou que tanto o piloto quanto a criança estavam conscientes no momento do resgate. Ambos foram prontamente encaminhados para um hospital nas proximidades para receber os cuidados médicos necessários.

A equipe de resgate conseguiu acessar a área acidentada utilizando o sinal de celular de uma das vítimas, o que facilitou a localização do helicóptero e permitiu um atendimento mais ágil aos sobreviventes.