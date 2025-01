Helicóptero cai em Caieiras (SP)

Um helicóptero sofreu uma queda na noite da última quinta-feira (16), em uma densa área de mata na cidade de Caieiras, localizada na Grande São Paulo. A aeronave desapareceu dos radares por volta das 23h28 e foi encontrada apenas às 6h15 desta sexta-feira, 17.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, quatro ocupantes estavam a bordo no momento do acidente. O piloto já foi resgatado e está recebendo atendimento médico. As equipes de socorro continuam as operações para localizar os demais passageiros.

A queda ocorreu nas proximidades do Morro do Tico-Tico, nas adjacências do Conjunto Habitacional Nosso Teto. Para facilitar as buscas, a rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 30 sentido interior, está interditada, resultando em um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros na região. Apenas uma faixa permanece liberada para a circulação de veículos.

A aeronave partiu da região do Jaguaré, situada na Zona Oeste da capital paulista, e tinha como destino a cidade de Americana, localizada na região de Campinas. O sinal de GPS da aeronave deixou de ser transmitido por volta das 20h34, gerando preocupações que culminaram na solicitação de busca e resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão mobilizadas na área para auxiliar nos esforços de resgate e investigação sobre as causas do acidente.