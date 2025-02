Previsão do tempo: Sul do Brasil pode registrar novos recordes de temperatura

A possibilidade de novos recordes de temperatura não pode ser descartada para o Sul do Brasil, onde as condições climáticas têm sido extremamente severas. Nesta quarta-feira, Porto Alegre registrou impressionantes 40ºC, em um cenário de calor excessivo que se mantém na região.

Enquanto isso, após uma série de chuvas intensas no Nordeste, a expectativa é que as precipitações diminuam consideravelmente. Meteorologistas indicam que a força das chuvas já está se reduzindo nesta sexta-feira (6), com um fim de semana marcado pela estabilidade climática no leste nordestino.

O meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, alerta para a situação crítica nas áreas do Maranhão, norte do Piauí e Ceará. A razão para essa preocupação é a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um fenômeno meteorológico que resulta do encontro de ventos equatoriais e é conhecido por provocar chuvas significativas em partes das regiões Norte e Nordeste do Brasil, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além dos estados nordestinos mencionados, as regiões do norte do Pará e Amapá também devem enfrentar condições de muita chuva devido à ZCIT. Luengo observa: “Nessa faixa, a expectativa é de chuvas intensas que podem ocasionar estragos. A tendência é que este sistema continue ativo por algumas semanas, pelo menos até março”.

No Centro-Oeste, há previsão de pancadas isoladas durante o fim de semana, especialmente no Mato Grosso. No Sudeste, o tempo tende a ser mais firme, com chuvas localizadas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto o Espírito Santo e São Paulo devem registrar predominância do sol. Por outro lado, o Sul do Brasil continuará enfrentando temperaturas elevadas nos próximos dias.

A onda de calor que afeta o Sul é particularmente intensa nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Luengo esclarece que essa situação se deve a um bloqueio atmosférico situado próximo à Argentina. Inicialmente previsto para se encerrar na sexta-feira (7), o Instituto Nacional de Meteorologia prorrogou o alerta até segunda-feira (10). Durante este período, cidades gaúchas podem atingir temperaturas máximas entre 40°C e 43°C, com novas possibilidades de recordes.

No dia 4 de fevereiro, Quaraí registrou a marca de 43,8°C, o maior índice já documentado no estado desde o início dos registros históricos.

O mês de fevereiro deverá trazer um padrão climático distinto em comparação aos anos anteriores. Com uma predominância de chuvas e temperaturas abaixo da média geral, esse comportamento atípico é atribuído à ausência do fenômeno El Niño e à influência residual do La Niña.

Nos primeiros dias do mês, ainda são esperados temporais devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Contudo, após o dia 5, as chuvas tendem a ser mais isoladas e a ZCIT continuará a influenciar o clima nas regiões Norte e Nordeste ao longo de fevereiro.

Com uma alta cobertura de nuvens prevista para este mês, espera-se que as temperaturas não alcancem níveis extremos. Entretanto, no Sul do Brasil, um clima mais seco pode se manifestar ao longo das próximas semanas, como observado recentemente.

Luengo ressalta que o início do mês apresentará calor intenso na região Sul, com chances de novas ondas de calor sendo formadas especialmente no Rio Grande do Sul. Este fenômeno climático reflete um padrão típico associado ao La Niña: enquanto o Sul tende a experimentar um clima mais seco, as regiões Norte e Nordeste são favorecidas por chuvas abundantes.

Por fim, segundo o Inmet, há também indícios da ocorrência de dias quentes no Pará e Mato Grosso durante este mês.