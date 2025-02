Após chuvas intensas no Recife, três jovens morreram eletrocutados

Na sequência das fortes chuvas que atingiram o Grande Recife entre os dias 5 e 6 de fevereiro, três pessoas perderam a vida devido a descargas elétricas em áreas alagadas. As vítimas, incluindo jovens de 21 e 24 anos, geraram um clamor por respostas das autoridades e pela busca de justiça pelas famílias afetadas.

Juan Pablo da Silva Melo, de 21 anos, foi uma das vítimas fatais. Ele faleceu na manhã do dia 5, após receber uma descarga elétrica enquanto caminhava por uma rua inundada na Rua Dom Bosco, no Centro do Recife. O Instituto de Medicina Legal (IML) confirmou que sua morte foi causada por eletrocussão acidental. A família de Juan relatou que ele havia saído para um curso de informática, mas se deparou com a impossibilidade de chegar ao local devido à inundação. Em uma ligação feita antes do incidente, Juan mencionou estar próximo da escola, mas impossibilitado de entrar.

A mãe de Juan, Eliene Maria da Silva, expressou sua angústia e desespero ao relatar a ausência de comunicação por parte da Neoenergia e das autoridades locais após a tragédia. Ela destacou a ineficiência do atendimento policial e o sofrimento emocional enfrentado pela família após a perda.

Outro jovem vitimado foi Valdomiro Simões da Silva Neto, de 18 anos, que também sucumbiu à eletrocussão na tarde do dia 5 no bairro Jardim São Paulo. Ele estava voltando do trabalho quando encostou em uma parede de uma casa abandonada e recebeu a descarga elétrica. A irmã dele, Beatriz da Silva Costa, descreveu o desespero vivido pela família ao tentar socorrê-lo antes da chegada do SAMU.

A terceira vítima, Myriam Vitória Amorim da Silva, de 24 anos, perdeu a vida em Paulista na mesma noite. Segundo testemunhas, ela encostou em um contador de energia enquanto voltava da padaria e sofreu a descarga elétrica fatal. Parentes relataram que foram alertados sobre o ocorrido através das redes sociais e que tentaram prestar socorro à jovem até a chegada dos serviços de emergência.

A Neoenergia informou que desconectou a energia na área imediatamente após ser notificada sobre os acidentes e alegou que não havia problemas com a rede elétrica no local. A empresa sustentou que as fatalidades se trataram de “acidentes domésticos”, sem conexão com a rede pública de distribuição. No entanto, as famílias das vítimas pedem esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram às mortes e aguardam respostas das autoridades competentes.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como “morte a esclarecer” e investigações estão em andamento para apurar as responsabilidades envolvidas nas fatalidades. Enquanto isso, os moradores da região continuam preocupados com a segurança elétrica em áreas propensas a alagamentos.

Além disso, é importante ressaltar que as vítimas eram jovens cheios de sonhos e aspirações. A memória deles permanece viva entre amigos e familiares, que lamentam as perdas irreparáveis.

As autoridades locais reforçam a importância do cuidado durante períodos de chuvas intensas e incentivam a população a entrar em contato com os serviços de emergência em caso de situações adversas relacionadas às condições climáticas.