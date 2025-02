Campanha Fevereiro Laranja mobiliza o Grande ABC na luta contra a leucemia

O Fevereiro Laranja tem ganhado força no Grande ABC, promovendo conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da leucemia e incentivando a doação de medula óssea. Durante todo o mês, diversas atividades serão realizadas para educar a população, estimular políticas públicas e aumentar o número de doadores cadastrados, impactando diretamente a região.

Uma grande conquista da Casa Ronald McDonald ABC em conjunto com a cidade de Santo André foi a aprovação da Lei nº 10.752, de 14 de março de 2024, que incluiu o Fevereiro Laranja no calendário oficial do município. A lei fortalece as ações de conscientização sobre a leucemia, diagnóstico precoce e doação de medula óssea.

Agora, a cidade de São Bernardo do Campo também apoia a iniciativa e busca oficializar a campanha em seu calendário. Neste dia 10 de fevereiro, a solenidade oficial de aprovação da Lei 1415/2025 a ser realizada na Câmara Municipal de São Bernardo, que tem como objetivo a conscientização sobre a leucemia e a doação de medula óssea a partir de ações educativas.

Essa ampliação do Fevereiro Laranja demonstra um avanço significativo no combate ao câncer no Grande ABC e reforça o compromisso das cidades com essa causa tão importante.

Sobre a leucemia e a doação de medula óssea

A leucemia é um câncer que afeta os glóbulos brancos, células responsáveis pela defesa do organismo. O tipo mais comum em crianças é a Leucemia Linfoide Aguda (LLA). Quando o tratamento convencional, como a quimioterapia, não é suficiente, o Transplante de Medula Óssea (TMO) pode ser necessário para substituir a medula doente por células saudáveis de um doador compatível.

O cadastro como doador de medula óssea é simples, mas a compatibilidade entre doador e paciente é rara. Por isso, quanto mais pessoas se cadastrarem, maiores serão as chances de salvar vidas.

A Casa Ronald McDonald ABC, em conjunto com o Hemocentro Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e o GRATO, realizará a coleta de amostra de sangue do doador para cadastro e exame de compatibilidade genética para o REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea).

O doador precisa ter entre 18 a 35 anos, estar bem de saúde e apresentar um documento oficial com foto. A coleta será realizada na Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), no ambulatório de Oncopediatria do GRATO, localizado na Av. Príncipe de Gales, 821.

Além disso, o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. Os principais sintomas da leucemia incluem palidez, hematomas, sangramentos, dor óssea, caroços indolores, febre persistente, sudorese noturna e perda de peso inexplicada.

Programação do Fevereiro Laranja 2025

A campanha trará uma série de eventos para informar e engajar a população:

· 10 de fevereiro – Sessão no Plenarinho da Câmara de São Bernardo do Campo

Local: Câmara Municipal de São Bernardo do Campo

Horário: 09h00

Descrição: Sessão especial sobre a conscientização do diagnóstico precoce e doação de medula óssea.

· 12 de fevereiro – Palestra no Sindicato dos Comerciários de Santo André

Local: Sindicato dos Comerciários de Santo André

Horário: 10h00

Descrição: Palestra informativa com especialistas sobre a importância do Fevereiro Laranja.

· 13 de fevereiro – Cadastro de Doadores de Medula Óssea

Local: FMABC – Ambulatório de Oncopediatria do GRATO

Horário: 09h00 – 17h00

Descrição: Ação para novos cadastros no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).

· 16 de fevereiro – Ação de Conscientização

Local: Esplanada do Paço Municipal de São Bernardo do Campo

Horário: 14h00 – 16h00

Descrição: Distribuição de materiais educativos e incentivo à doação de medula óssea.

· 17 a 21 de fevereiro – Semana de Palestras

Local: FMABC – Auditório do Instituto da Pele do ABC

Horário: 17h00 – 20h00

Descrição: Ciclo de palestras com médicos e especialistas sobre leucemia e TMO.

· 23 de fevereiro – Caminhada do Fevereiro Laranja

Local: Paço Municipal de Santo André

Horário: 08h00

Descrição: Caminhada de conscientização aberta ao público.

Apoio e parceria

O Fevereiro Laranja conta com o apoio de diversas entidades, incluindo a Faculdade de Medicina do ABC, GRATO-ABC, Insanos Moto Clube, Rede Voluntária Feminina de Combate ao Câncer de Mauá, Instituto Cuidar de Todos, Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul, AIRCTM Aviation Services, Riso Sem Fronteiras, AVCC, Rotary Club Santo André, Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo e Instituto Ronald McDonald, OAB de São Bernardo do Campo, Abrale e Sindicato dos Comerciários de Santo André.