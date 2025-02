Fevereiro Laranja: especialista alerta sobre o diagnóstico precoce da leucemia

Em 2018, foi estabelecido o Fevereiro Laranja como o mês de conscientização sobre a leucemia. A campanha tem como objetivo informar a população sobre a doença, seus sintomas, diagnóstico e tratamento, além de incentivar a doação de medula óssea, que pode ser a cura para muitos pacientes.

O termo leucemia refere-se a um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue, responsáveis por defender o organismo contra infecções. No Brasil, a doença é um problema de saúde pública, com alta taxa de mortalidade. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados 5.492 óbitos por leucemia no último ano.

“A doença se origina na medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas. As células leucêmicas, anormais e disfuncionais, não conseguem combater infecções e prejudicam a produção de outras células saudáveis, causando anemia, sangramentos e infecções”, destaca o Dr. Lucas Castelo, médico hematologista da Oto CRIO – Oncologia.

O profissional explica que os diferentes tipos de leucemia se dividem em quatro grupos principais:

Leucemia Mieloide Aguda (LMA) De progressão rápida, afeta células mieloides, um tipo de glóbulo branco.

Leucemia Linfoide Aguda (LLA) Também de progressão rápida, afeta linfócitos, outro tipo de glóbulo branco.

Leucemia Mieloide Crônica (LMC) De progressão lenta, afeta células mieloides.

Leucemia Linfoide Crônica (LLC) Também de progressão lenta, afeta os linfócitos.

O especialista alerta que os sintomas da leucemia variam de acordo com o tipo e a fase da doença, porém os mais comuns são febre, calafrios, fadiga, fraqueza, perda de peso, dor nos ossos, manchas vermelhas na pele (petéquias), sangramentos, infecções frequentes, ínguas inchadas e dor abdominal.

“O diagnóstico da leucemia é feito por meio de exames de sangue, mielograma (análise da medula óssea) e biópsia. O tratamento depende do tipo e da fase da doença, e pode incluir quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea e terapia-alvo”, ressalta Lucas Castelo.

Fatores de Risco

O profissional reforça que a leucemia não tem causa conhecida, mas alguns fatores de risco podem aumentar as chances de desenvolver a enfermidade, como exposição à radiação e produtos químicos, tabagismo, histórico familiar da doença e condições genéticas.

“Algumas medidas para reduzir o risco incluem manter uma alimentação saudável, praticar atividade física e não fumar. O diagnóstico precoce da leucemia é fundamental para aumentar as chances de cura. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e procurar um médico em caso de suspeita da doença”, conclui.