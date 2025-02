Prefeitos do ABC discutem saúde e educação em reunião na FMABC

Na manhã desta sexta-feira, 7 de fevereiro, os prefeitos de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, respectivamente, Gilvan Junior, Marcelo Lima e Tite Campanella, juntamente com a Direção da Fundação do ABC, participaram de reunião extraordinária do Conselho Universitário da FMABC. O objetivo do encontro foi apresentar as estruturas de ensino, pesquisa, assistência e extensão da instituição, além de estreitar o relacionamento entre as gestões municipais, a FUABC e o Centro Universitário FMABC.

Também estiveram presentes os secretários de Saúde dos três municípios – Pedro Seno (Santo André), Dr. Jean Gorinchteyn (São Bernardo) e Marisa Catalão (São Caetano), entre outras autoridades.

Compromisso com a saúde regional

O presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, destacou o papel fundamental para a assistência regional: “Temos absoluto compromisso com a modernidade e a assistência aos nossos três municípios instituidores, juntamente com a FMABC, que traz grandes profissionais para a qualificação dos serviços. Reiteramos nossa responsabilidade e compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS) e reafirmamos hoje esse compromisso com a saúde da região, especialmente de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Esse é um dever da FUABC e de todos nós”.

Centro Universitário FMABC como parceiro estratégico

O reitor do Centro Universitário FMABC, Dr. David Uip, reforçou o caráter acolhedor da instituição e sua missão de atender às demandas dos municípios: “Esta reunião extraordinária do Conselho Universitário é uma oportunidade de dar boas-vindas aos novos prefeitos e secretários de Saúde. Queremos mostrar nossos trabalhos de institucionalização do Centro Universitário FMABC e dizer que aqui não existe ‘não’, mas sim ‘como fazer’. Contem sempre conosco. O Centro Universitário FMABC é das Prefeituras do ABC”.

Na ocasião, o vice-reitor da FMABC, Dr. Fernando Fonseca, apresentou uma breve linha do tempo sobre os 56 anos de história da instituição, destacando marcos importantes como a criação da FMABC em 1969, a inauguração do Ambulatório de Especialidades Médicas em 1994 e do Laboratório de Análises Clínicas em 1997, entre outros avanços ao longo dos anos, como a criação de novos cursos de graduação, abertura da Pós-graduação e a conquista do status de Centro Universitário, em 2018.

Fortalecimento da saúde pública no Grande ABC

O prefeito de Santo André, Gilvan Júnior, enfatizou a importância da integração regional para o fortalecimento da saúde pública: “Eu fui secretário de Saúde e conheço de perto a qualidade dessa parceria. A primeira pauta do consórcio dos prefeitos é regularmos os serviços de saúde dentro do Grande ABC, e vamos trabalhar junto ao Estado pela criação de um DRS (Departamento Regional de Saúde) e uma Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) regionais, reforçando a importância dessa união entre as cidades do Grande ABC”, informou o chefe do Executivo andreense, que completou: “Aprendizado eficiente e atendimento de qualidade à população são pautas comuns entre a Prefeitura, a Fundação do ABC e o Centro Universitário FMABC. Temos buscado fortalecer essas parcerias para ampliar a agilidade, a resolutividade e a qualidade, como estamos fazendo no Poupatempo da Saúde”.

Já o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, destacou o papel da FUABC e da FMABC como pilares da saúde e da educação no ABC: “Os prefeitos estão unidos, buscando discutir e dialogar de forma regional, e essa ideia já está consolidada no Consórcio Intermunicipal. Não dá para falar de saúde sem falar da FUABC, e não dá para falar de Medicina sem falar do Centro Universitário FMABC. Queremos a FMABC cada vez mais forte, pois as cidades do ABC são proprietárias da FMABC, e se ela é nossa, temos a obrigação de cuidar”. Lima também direcionou um recado importante aos representantes dos alunos: “Criamos um conselho em São Bernardo para cuidar das vagas de estágio e eu me coloco à disposição para conversar e resolver qualquer eventual problema. Nós vamos cuidar do que é nosso. Podem contar conosco”, garantiu.

A importância histórica da FMABC para a região

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, relembrou a origem e a importância da FMABC, fruto do esforço conjunto dos prefeitos da região na década de 1960: “O surgimento da FMABC veio a partir de uma série de ações dos prefeitos da época, com o objetivo de reter profissionais médicos na nossa região. Meu pai participou desse esforço e, hoje, temos que fortalecer cada vez mais essa parceria. Estamos à disposição dos alunos. Nossos campos de estágio têm prioridade para os estudantes da FMABC e da USCS. Contem conosco. As portas de São Caetano estão abertas e à disposição de todos vocês”, finalizou.