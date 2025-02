Chuva causa desabamento em teto de mercado em São Bernardo

Um estado de atenção foi declarado por volta das 18h30, devido à forte chuva que provocou alagamentos em diversas regiões da cidade de São Paulo, incluindo as zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

Na cidade de São Bernardo do Campo, parte do teto de um mercado desabou durante a tempestade. Imagens mostram os danos na área de alimentação do estabelecimento.

De acordo com uma nota oficial do mercado Assaí, felizmente não houve feridos. A área afetada foi prontamente isolada pelo Corpo de Bombeiros. “A empresa responsável pela manutenção já foi acionada para realizar uma avaliação dos danos e iniciar os reparos o mais rápido possível. A operação da loja, que funciona independentemente das galerias, não foi comprometida e segue normal”, informou a administração do mercado.

O primeiro alerta para alagamentos na capital paulista se concentrou na Zona Leste, mas rapidamente se expandiu para todas as regiões da cidade, com a Defesa Civil emitindo avisos sobre a possibilidade de chuvas severas. O estado de atenção foi encerrado às 21h.

Conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, diversos pontos de alagamento foram identificados:

Zona Norte: Casa Verde – Avenida Antônio Munhoz Bonilha (ambos os sentidos); Santana – Avenida Presidente Castelo Branco (sentido Ayrton Senna).

Lapa – Avenida Pompeia. Zona Leste: Itaquera – Avenida Pompeia (sentido Marginal Mooca); Rua Apio Claudio; Penha – Avenida São Miguel (sentido bairro).

A situação se agravou em várias localidades da cidade, onde as chuvas intensas e ventos fortes também causaram transtornos. Na região da Lapa, as ruas ficaram inundadas, e em São Caetano do Sul, ventanias durante o temporal foram registradas.

No Brás, centro de São Paulo, a forte chuva também gerou alagamentos significativos. A Avenida Pompeia, na Zona Oeste, também enfrentou situações críticas devido à intensa precipitação.