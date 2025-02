Em SP, jovem desaparece após intensas chuvas e veículo é encontrado dentro de córrego

A tragédia causada pelas intensas chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na noite de quinta-feira (6) resultou no desaparecimento de Erik Santos, um jovem de 24 anos, na região do Capão Redondo, localizada na Zona Sul da metrópole.

O veículo de Erik foi encontrado dentro de um córrego que ficou submerso devido à enxurrada. O carro foi localizado na madrugada desta sexta-feira (7) na Rua Marmeleira da Índia, onde as águas se elevaram a ponto de cobrir o automóvel. Somente após a diminuição do nível das águas foi possível avaliar os danos ao veículo.

Antes de perder totalmente a comunicação, familiares relataram que Erik atendeu uma ligação durante o temporal. No entanto, ele estava visivelmente ofegante e não conseguiu transmitir qualquer informação sobre sua situação.

As fortes chuvas que afetaram a capital paulista causaram alagamentos generalizados e comprometeram a circulação do transporte público, além de provocar quedas de árvores em diversas áreas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), todas as regiões da cidade estavam em estado de atenção entre 18h e 19h, com o alerta sendo encerrado apenas às 21h.

A primeira área a entrar em estado de alerta foi a Zona Leste, onde várias comunidades já enfrentavam problemas com inundações há dias. Alertas foram enviados aos moradores por meio de mensagens em celulares, informando sobre o risco iminente de alagamentos e enxurradas.

Até as 20 horas, a Defesa Civil Municipal registrou 13 ocorrências relacionadas à queda de árvores, duas relacionadas a deslizamentos e uma a alagamentos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também contabilizou 16 semáforos apagados e outros sete em amarelo piscante, além da formação de lentidão nas vias que alcançou 615 km.

A linha 8 Diamante dos trens teve sua operação interrompida temporariamente entre as estações Palmeiras Barra-Funda e Lapa devido à chuva intensa, mas voltou ao normal cerca de meia hora depois. Também houve interrupções no fornecimento de energia elétrica, afetando mais de 150 mil clientes na região metropolitana, conforme informações da Enel.

Os efeitos das chuvas não se restringiram à capital. Em cidades vizinhas como São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, houve relatos de danos significativos, incluindo o desabamento parcial do teto em um mercado durante a tempestade. O estabelecimento rapidamente isolou a área danificada e garantiu que não havia feridos.

Com relação à previsão climática para os próximos dias, o CGE informou que as temperaturas devem permanecer elevadas, com máximas acima da média para São Paulo. As chuvas mais significativas estão previstas para os estados do Sul do Brasil, enquanto a capital paulista deverá enfrentar dias quentes com algumas chuvas isoladas.

Erik Santos permanece desaparecido, e as autoridades continuam a mobilização para localizá-lo. A comunidade local e os familiares aguardam ansiosamente por notícias sobre seu paradeiro.